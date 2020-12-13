نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر samsung galaxy s20 أحدث إصدارات الهواتف بمواصفاتها العالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung galaxy s20 المطروح مؤخراً من قبل الشركة العالمية سامسونج وهاتف ذات مواصفات فائقة كما تعودت الشركة علي إصداراتها المتنوعة ذات خامات عالية الجودة و سعر سامسونج s20 كما سوف نورده في المقال يتميز بسعر في متناول عشاق هواتف سامسونج جلاكسى s20 لأن الشركة طرحت هذا الهاتف بألوان مختلفه ومساحات أيضاً مميزه جداً كما يتميز هذا الهاتف الجديد سامسونج s20 بشكل جذاب سواء في شكله الخارجي أو مساحة الشاشة التي تظهر بكامل الهاتف ومفاجأة هاتف samsung galaxy s20 fe أن السعر الخاص به هبط مما يميزه بأن علي من يريد أمتلاك هذا الهاتف الرائع يستطيع أن يمتلكه خاصةً لمن هم يعشقون هذه الهواتف المميزة من ناحية الهارد وير أو السوفت وير وسنتعرف سوياً علي أهم ما يميز شكل وخصائص هاتف galaxy samsung s20 في هذا المقال .

samsung galaxy s20 من حيث التصميم :-

يأتي تصميم سامسونج جلاكسى s20 في تصميمه الخارجي من مادة البلاستيك في ظهر الهاتف مع أطار خارجي من مادة الألومنيوم مما يجعل وزن الهاتف خفيف . يأتي الهاتف في لمساته الأخيرة يأخذ بشكل يكاد يكون منطفئ مما يحويه من تصميم وذلك ما زال خامته البلاستيك العملية والتي أجريت عليها أختبارات التحمل . الهاتف يتميز بكاميرا ذات بروز خارجي لكنه يبقى الأقل ما بين الأخري الهواتف المتعارف عليها . الهاتف ذات خاصية رائعه وهي مقاوم للماء وتأتي هذه الشهادة المعتمدة من ip 68 . يتميز بخفة وزنه وسمك الهاتف أقل من معظم الهواتف كما أنه سهل الاستخدام .

samsung galaxy s20 fe ومواصفات الشاشة :-

مقاسات الشاشة للهاتف 6.5 بوصة بتقنية SUPER AMOLED ودقة الشاشة بتقنية FHD .

أما حجم الترددات في الهاتف تأتي بترددات تصل إلي 120 هيرتز وثقب متخصص للتصوير السلفي في منتصف الشاشة .

شاشة سامسونج s20 تأتي مليئة بألوان كثيرة عن ما سبق في الهواتف الأخري مما يعكس في رؤية أفضل وسطوع أعلي .

تقدم الشركة للمستخدم شاشة ذات أختيارين في التردد حيث هناك تردد يصل إلي 60 هيرتز وتردد أخر يصل إلي 120 هيرتز لكي يستطيع المستخدم توفير طاقة البطارية حسب استخدامه وذلك أيضاً متاح بتردد 90 هيرتز كخيار أضافي .

كما أضيف علي الشاشة تقنية AMOLED التي تأتي بتردد 120 هيرتز .

يأتي الإطار الخارجي للهاتف في جوانبه وأسفل الهاتف بسمك أقل ويتميز ثقب الشاشة بحجم صغير .

سامسونج جلاكسى s20 والتعرف علي الأداء :-

المعالج الذي يحتوي عليه الهاتف هو معالج EXYONS 990 وهذا المعالج يدعم شبكات 4G “الجيل الرابع” وهو المعالج الرائد والذي تستخدمه الشركة لهاتف سامسونج جلاكسى s20 . تم أصدار نسخة لهذا الهاتف بمعالج أروع وأقوي بتقنية SD 865 والتي تمت من خلاله معالجة مشكلة سخونة الهاتف أثناء التشغيل الكثير سواء للفيديوهات أو التصفح بوقت كبير علي الأنترنت أو سماع الموسيقي . التقنية في الهاتف وهي تقنية EXYONS 990 تجعل الهاتف مناسب أكثر في الاستخدام الخفيف .

samsung galaxy s20 fe والتعرف علي عوامل الأمان بالهاتف :-

تأتي البصمة الخاصة بكل مستخدم أسفل شاشة الهاتف تتيح للمستخدم أستخدامها بدلاً من تسجيل كلمة مرور .

يحتوي الهاتف أيضاً علي خاصية FACE UNLOCK كعامل أضافي لزيادة الأمان بالهاتف الخاص بكل مستخدم .

يحتوي أيضاً الهاتف علي ALWAYS ONE DESPLAY وذلك لعرض أي أشعارات تأتي علي الهاتف والشاشة مغلقة .

بالهاتف خاصية NFC والتي تتميز بخاصية نقل البيانات من وإلي هاتف أخر والعكس .

تم إضافة خاصية DEX والتي يستطيع المستخدم من خلالها توصيل الهاتف بأي شاشة SMART بخاصية WIRELESS .

أضيفت بالهاتف خاصية STEREO وذلك لصوت أنقي أثناء تشغيل الصوتيات ومخارجه من السماعة السفلية وأيضاً مخرج الصوت .

سامسونج s20 ومواصفات البطارية الخاصة بالهاتف :-

تأتي بطارية الهاتف galaxy samsung s20 بحجم 4500 والتي تستطيع استخدامها بوقت يصل لخمسة ساعات والشاشة مفتوحه طوال هذه المدة من الوقت بتردد عالي للشاشة . يأتي الشاحن الخاص بالهاتف لشحن البطارية بقوة خمسة عشر وات ويتم شحن الهاتف في ساعة ونصف . يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وذلك لاختصار وقت الشحن لوقت أقل .

galaxy s20 ومميزات الكاميرا بالهاتف :-

الهاتف يحتوي علي ثلاثة كاميرات ، الكاميرا الأساسية به دقتها تصل إلي 12 ميجا بكسل .

فتحة العدسة الخاصة بالكاميرا مقاسها F / 1.8 كما يوجد بها مثبت بصري .

يحتوي علي عدسة أخري للكاميرا 3X ZOOM وبها أيضاً مثبت بصري .

يحتوي علي عدسة تصوير بزاوية واسعة للغاية تصل إلي 8 ميجا بكسل .

خاصية السلفي في الهاتف samsung galaxy s20 fe دقتها تصل إلي 32 ميجا بكسل وفتحة عدستها F / 2.2 .

تأتي الكاميرا قوية في خاصية التصوير للصور بإضاءة عالية .

خاصية أداء NIGHT MODE في الهاتف متميزه وتكاد تكون في الهاتف تفوقت علي نوعيات هواتف أخري .

يتميز الهاتف في صوره عند التقاطها بأنها تعطي لون للبشرة بشكل حقيقي أكثر عن باقي الهواتف .

سعر سامسونج s20 :-

قد يختلف سعر الهاتف في مختلف دول العالم وذلك حسب الأسعار المطروحة داخل كل دولة ويمكن أيضاً أن يتم تصنيف سعر الهاتف حسب خصائصه ولونه وحسب حجم مساحة الهاتف الداخلية أيضاً فيمكنك أن تتعرف علي سعر الهاتف داخل المتاجر والشركات المختلفة التي تعرض منتجات شركة samsung galaxy s20 fe بمختلف مواصفاته .

samsung galaxy s20 يمكنك أن تقيمه بنفسك حيث يحتوي علي خامات خارجية متميزه كما أن خاصية الحماية ضد الماء تجعله مميزاً عن هواتف كثيرة كما سوف تشعر بأن وزنه أخف عن هواتف أخري وشاشته الرائعة ويأتي بكاميرات أقوي عن ما سبق كما أن الهاتف يدعم الشحن WIRELESS وفي نهاية الأمر يمكنك رؤية الهاتف وتقييمه وسوف يعجبك كثيراً .