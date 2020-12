نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر note 10 plus من سامسونج مواصفاته وسعره في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة note 10 plus ، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد samsung galaxy note 10 plus لينضم الهاتف إلى سلسلة النوت في سامسونج، من أهم مميزات الهاتف وجود قلم s-pen وشاشة هاتف ممتازة وهذا الذي أعتدنا عليه من سامسونج، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أهم مواصفات هاتف note 10 plus من سامسونج وسعرة في السعودية والإمارات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات هاتف note 10 plus

يدعم الهاتف شريحتين اتصال نوع نانو . الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث وشبكة الجيل الرابع . الهاتف يأتي بإبعاد 3*77.2*7.9 ملم . يأتي الهاتف بوزن 196 جرام . المواد المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج، وإطار الهاتف مصنع من معدن ستانلس ستيل، مع حماية جوريلا على ظهر الهاتف . يأتي هاتف نوت 10 بلس مع قلم s-pen بإبعاد 08*5.8*4.35 ملم، بوزن 3.04 جرام . القلم يعمل عن بعد لمسافة 10 متر عن الهاتف، ويعمل لمدة 10 ساعات ويتم شحنه خلال 6 دقائق فقط، كما يدعم القلم العمل عن طريق البلوتوث، ويدعم مستشعرات التسارع والجيروسكوب ، القلم أصبح عبارة عن ريموت للتحكم في الهاتف وللتحكم في الكاميرا واليوتيوب لأنه يعمل بدون لمس الشاشة . القلم وهاتف note 10 plus مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعه وحتي متر ونصف، ويدعم خاصية nfc الاتصال قريب المدي، كما يدعم samsung dex, samsung pay . تأتي شاشة هاتف note 10 plus samsung بشكل الثقب على شكل حرف o، ويوجد الثقب في منتصف شاشة الهاتف ويوجد به الكاميرا السيلفي . تأتي شاشة الهاتف منحنيه من عند الإطراف، من نوع dynamic amoled، بجودة quad hd+ بمساحة 6.8 أنش وبدقة 3040*1440 بكسل، كما تدعم جودة fhd بدقة 2280*1080 بكسل، وجودة hd بدقة 1520*720 بكسل، كما يمكنك تغيير دقة الشاشة من إعدادات الهاتف بين جودة wqhd+ بدقة 3040*1440 بكسل، كما تدعم خاصية always on display و خاصية hdr 10+، مع وجود طبقة حماية من نوع corning gorilla glass . الكاميرا الأمامية لهاتف galaxy not 10 plus بدقة 10 ميجا بكسل، وتدعم الكاميرا خاصية dual pixel . تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا رباعيه، الكاميرا الأولي للتصوير ultra wide بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية هي الكاميرا الرئيسية للهاتف لتصوير wide angle الذي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة للتصوير telephoto زوم بدقة 12 ميجا بكسل، إما عن الكاميرا الرابعة فهي tof لعمل العزل والعمق مع وجود فلاش أحادي نوع ليد . كاميرا الهاتف تدعم خاصية ois المثبت البصري، وتدعم خاصية ar amoji، وتدعم التقريب البصري حتي مرتين بدون فقدان جودة الصورة، كما تدعم عمل البورتريه أثناء تصوير الفيديوهات وتدعم العزل . هاتف جالكسي نوت 10 بلس يدعم عزل الضوضاء والضجيج إثناء أستخدام الهاتف بصوره عامه عن طريق الميكروفون الإضافي في الهاتف . يدعم الهاتف تصوير فيديوهات 4k بدقة 2160 بكسل، وتصوير fhd بدقة 1080 بكسل، وتصوير hd بدقة 720 بكسل، ويدعم أيضا الهاتف تصوير slow motion بجودة fhd بدقة 1080 بكسل، كما يدعم تصوير hyperlapse بدقة 1080 بجودة fhd، كما يدعم أيضا تصوير الفيديوهات في وضع الثبات في super steady بدقة full hd فقط . يأتي هاتف note 10 plus بإصدارين من الذاكرة الصلبة والعشوائية، يأتي الإصدار الأول بذاكره صلبه سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت، إما عن الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة صلبة سعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت . يدعم هاتف سامسونج نوت 10 بلس وجود كارت ميموري سعة 1000 جيجا بايت لزيادة المساحة التخزينية للهاتف، ويتم وضع الكارت مكان الشريحة الثانية . يأتي الهاتف بنظام سامسونج knox protection للأمان والحماية، كما يمكن عمل secure folder لعمل ملف أخر محمي من فيروسات mcafee . يأتي الهاتف بمعالج من نوع exynos 9825 بتقنية 7 نانو، مع معالج رسومي نوع mali-g76 mp12 لتقديم أداء سهل وسريع . يدعم الهاتف الواي فاي بتردد a/b/g/n/ac/ax، كما يدعم wi-fi direct, hotspot, dual-band . يدعم الهاتف البلوتوث الإصدار الخامس وهو احدث إصدار، كما يدعم le, a2dp, aptx . سماعات الهاتف الخارجية تأتي في أسفل الهاتف، كما تأتي بصوت ستريو من شركة akg . يدعم هاتف samsung galaxy note 10 plus خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري galileo ,a-gps, bds, glonass, bds . يأتي منفذ usb من نوعية type c . يدعم الهاتف التشغيل على التلفزيون عن طريق الواي فاي، بدقه تصل إلي 1080، وعن طريق سلك hdmi بدقة 4k . يدعم الهاتف خاصية البصمة التي تأتي أسفل شاشة الهاتف من نوع ultrasonic، كما يدعم خاصية بصمة الوجه . يدعم هاتف note 10 plus بعض المستشعرات الأخري مثل الضغط الجوي والتسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب و spo2 . تأتي بطارية الهاتف بسعة 4300 مللي أمبير، كما يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي . الهاتف يأتي بنظام تشغيل android 9.0 pie، مع واجهة سامسونج الحديثه one ui الوان نوت 10 بلس باللون الأسود والأبيض واللون الأبيض المتدرج واللون الأزرق .

مميزات هاتف note 10 plus

يأتي هاتف note 10 plus بوزن خفيف لسهولة حمله .

يأتي الهاتف بمعالج ممتاز مع وجود ذاكرة ufs 3.8 .

يأتي هاتف note 10 plus بقلم s-pen الذي تم تطويرة بشكل كبير من قبل سامسونج .

شاشة الهاتف ممتازة وتقدم أداء ممتاز حتي تحت أشعة الشمسس المباشرة .

أداء بطاؤية هاتف note 10 plus ممتاز، كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

يأتي الهاتف بتصميم فريد والوان جذابه .

سعر سامسونج نوت 10 بلس

سعر نوت 10 بلس في السعودية 2499 ريال سعودي .

سعر نوت 10 بلس في الإمارات 2439 درهم .

2439 درهم . سعر نوت 10 بلس في مصر 2020 للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 15500 جنيه مصري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم اهم مواصفات هاتف note 10 plus من سامسونج وسعره في السعودية والإمارات .