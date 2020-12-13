نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج كاهوت الإلكتروني للجوال والحاسوب شرح مُبسط للاستخدام والتحميل للتعلم عبر الكاهوت kahoot 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح برنامج كاهوت من أكثر البرامج المطلوبة للطلبة في الخليج العربي بعد تحويل عملية التعليم إلي تعليم عن بُعد بالمنازل، ويقوم تطبيق كهوت علي تقديم العديد من المزايا والتي تجذب الطلبة والطالبات وفق أخر التقييمات في عام 2020، وخصوصاً بعد تحويل عملية التعليم إلي إلكتروني، ويعتبر لعبة تعليمية مجانية تستخدم كتعليم تقني في المدارس والمؤسسات وأشياء أخرى، يقوم كاهوت بالعربي علي عدة قواعد، أهمها أنه يمتلك هدف مميز علي رأس الأهداف وهو المراجعة لما تم تعليمه للطلاب بنهاية الصفوف باستخدام طرق مميزة وغير تقليدية تجعل للطالب هدف مستمر في الدخول والتصفح، ويمكنكم الدخول إلي كوهوت باستخدام التصفح علي الويب، أو باستخدام التطبيق الإلكتروني، وسنتعرف معكم في عجالة سريعة عن كيفية تحميل التطبيق وطريقة استخدامه، ذلك البرنامج يدعم العملية التعليمية والتي قودها نظام نور 1442 وغيرها من البرامج التعليمية.

برنامج كاهوت 2020

تأسس البرنامج منذ أكثر من ثمان أعوام، أي تقريباً بعام 2012 ميلادياً، وكانت بداية الفكرة نابعه من خلال عدد من الطلاب الذين استخدموا هذا البرنامج كمشروع لتخرجهم بجامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا، وكان البروفيسور المشرف هو ’’ألف إنجلي وانف’’ وعند الحصول علي نسخة تطبيقية قام رجل الأعمالي ’’أسموند فوروسيث’’ بالتمويل والصرف علي المشروع حتي وصل إلي الجميع، وقد صدرت أول نسخة تجريبية، وكانت النسخة متوفرة لعامة الناس بشهر سبتمبر 2013،

فيديو طريقة استخدام الكاهوت kahoot

أصبح برنامج الكاهوت ليكون أداة تعليمية اجتماعية تجمع جميع المتعلمين في شاشة واحدة كالسبورة الذكية أو الشاشة العرض الضوئية (البورجكتر) أو شاشة الحاسب الآلي، ويمكنكم الدخول إلي الموقع الإلكتروني kahoot com، وتحويله إلي عربي وفق الشرح المبسط بالفيديو الآتي.

تعرفنا خلال الشرح السابق علي توضيح شامل للبرنامج والذي يقدم إلينا كثيراً من المزايا، ويقوم هذا البرنامج علي تشجيع الطلاب ومساعدتهم من أجل الحصول علي درجات مميزة عند إصدار نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442 بعد نهاية الامتحانات النهائية.

تحميل كاهوت 2020 واستخدامه

يمكنكم تحميل برنامج الكاهوت بكل سهولة من خلال السوق الإلكتروني بجوالكم الخاص، أو تستطيعون استخدامه كما تم الشرح بالفيديو عبر التصفح الإلكتروني للويب، والخطوات الآتية توضح الاستخدام كتابياً:-

يجب امتلاك هاتف محمول خاص بك من أجل تسجيل دخول كوهوت.

يجب أن يتم الدخول إلي موقع الكاهوت باستخدام البيانات الشخصية.

يقوم المعلم أو القائد للعمل بالقيادة، وتوفير pin للمستخدمين.

تقوم بالدخول إلي اللعبة الافتراضية، والالتزام بالقواعد المطلوبة.

يجب إدخال الرقم التعريفي الظاهر علي الشاشة ’’رمز التحقق’’.

تقوم بالإجابة علي الأسئلة المطروحة، والإرسال قبل الجميع.

يحصل صاحب الإجابة الصحيحة علي نقاط إضافية في رصيده.

المعلم هو الذي يحدد الدرجات والنقاط لكل سؤال وكل عملية.

تكون النقاط عبارة عن ألف، أو ألفان نقطة ومثيلاتهم.

امتلك برنامج kahoot عدد كبير من المشتركين حول العالم، وقد وصل إلي بليون شخص بعام 2017، وحالياً تضاعفت الأرقام كثيراً بسبب عملية التعليم عن بعد في كثيراً من البلدان.