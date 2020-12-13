نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون x في جرير السعودية عيوب الهاتف واهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون x في جرير السعودية وأهم ما يتضمنه الهاتف iPhone x من مميزات، وكذلك العيوب نعرضها لكم مع شرح وافي للمواصفات، الهاتف ايفون x هو من الهواتف الحديثة التي أصدرتها شركة أبل المتخصصة في صناعة الأيفون والأيباد، والكثير من الأجهزة اللوحية الحديثة، وبالرغم من كون سعر ايفون x مرتفع بالنسبة لأسعار الهواتف الذكية، إلا أنه وكما تعودنا من أجهزة الأيفون نجد بالهاتف الكثير من المزايا التي تحقق أعلى إستفادة من الجهاز مقابل سعره في الأسواق وفي مكتبة جرير Jarir.

سعر ايفون x في جرير السعودية عيوب الهاتف واهم المواصفات

يُعرف الهاتف أبل ايفون اكس Apple iPhone x كذلك باسم ايفون 10، ويتميز الهاتف ايفون x بالكثير من المواصفات التي جعلته من الهواتف الفريدة في السعودية، فالهاتف صمم بشكل مميز، هذا بالإضافة إلى تقنية الإضاءة البورتريه، وكاميرا ذات زاوية واسعة وزوم 10 أضعاف للصور، بجانب ما يحتويه الايفون من خاصية تشغيل الألعاب والتطبيقات من خلال شريحة Bionic A11، فنجد شركة Apple العالمية قد عرضت من خلال هاتف ايفون x تقنية متطورة كما فعلت أيضًا من خلال الهاتف ابل ايفون اكس ماكس Apple iPhone x Max، وايفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max، وجميع هواتفها التي تتنافس من خلالها مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي Huawei و Samsung صاحبة سلسلة الهواتف الشهيرة سامسونج جلاكسي.

مواصفات الهاتف iPhone x

يضم الهاتف معالح A11 Bionic من النوع سداسي النواة.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل خاص بشركة أبل iOS 11.

شاشة الهاتف تعد أحد أفضل مواصفات Apple iPhone x، فهي تعمل بدقة 1125×2436 بكسل، كما أنها بقياس 5.8 بوصة، ونجد بالشاشة تقنية سوبر أموليد كاباسيتيف Super Amoled Capacitive، كما أن بها طبقة زجاج بحماية مقاومة للخدوش.

الهاتف به مساحة ذاكرة للتخزين سعتها 64 جيجابايت للنسخة الأولى منه، و 256 جيجابايت للنسخة الثانيه منه.

يوجد بالايفون مساحة لذاكرة الرام سعتها 3 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية بالهاتف بدقة 7 ميجابكسل، بينما الخلفية هي كاميرا مزدوجة تعمل بدقة 12 ميجابكسل، كما أن الكاميرا مزودة بفلاش LED رباعي.

بطارية الأيفون بسعة 2716 مللي أمبير، وهي بطارية غير قابلة للإزالة تدعم الشحن اللاسلكي.

الهاتف به دعم كامل لشبكات الـ 4G.

وزن الهاتف 174 جرام تقريبًا، أما الأبعاد فهي 143.6×70.9×7.7 مللي.

سعر الهاتف iPhone إكس في السعودية

يمكن الحصول على الهاتف آيفون x من خلال مكتبة جرير بشكل مباشر ومن خلال موقع جرير على الإنترنت، وتعرض مكتبة جرير ايفون اكس وايفون اكس ماكس بأفضل سعر، حيث يبلغ سعر جوال ايفون x بجرير في السعودية 4269 ريال سعودي للنسخة 64 جيجا بايت، شامل الضريبة.

عيوب الهاتف أيفون x

الهاتف مثله مثل معظم جوالات ايفون التي تبعته من تلك الفئة لا يتضمن مدخل للسماعات قياس 3.5 ملليمتر، كما هو الحال في الهاتف ايفون إكس ماكس iPhone x Max.

يأتي مع الهاتف جهاز للشحن لكنه لا يدعم الشحن السريع.

لا يوجد بالهاتف مستشعر خاص ببصمة الأصابع.

الهاتف لا يحتوي على راديو FM.

لاحظ بعض المستخدمين عند إستعمالهم للكاميرا إنخفاض ملحوظ بجودة الإلتقاط في الإضاءة المنخفضة.

قدمنا لكم سعر ايفون x بمكتبة جرير السعودية Jarir، الصادر من شركة أبل، على موقع مكتبة جرير الخاص ببيع أجهزة ايفون والكثير من الأجهزة المتنوعة، وذكرنا لكم سعر ايفون اكس وكذلك ما يشتمله من مواصفات وعيوب، وما به من مميزات، جعلت منه جهاز الايفون المفضل لدى نسبة كبيرة من مستخدمي هذه الفئة من الهواتف الذكية، كما أن سعر الهاتف المعلن عنه هو أحدث سعر له، وفقًا لما هو مطروح من عروض مكتبة جرير عبر موقع مكتبة جرير الرسمي.