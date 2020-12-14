نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان وتحويل المتجر إلى متجر أمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان لقد أصبحت لعبة فري فاير أكثر شهرة مثل لعبة ببجي موبايل pubg mobile، التي نالت إعجاب جميع اللاعبين في الآونة الأخيرة لأن هدف هذه اللعبة هو التنافس مع جميع اللاعبين، عن طريق المحتوى الداخلي غير أن نظام لعبة فري فاير Free Fire مثل نظام لعبة ببجى ألا وهو الباتل رويال، لذا ازداد البحث عن كيفية شحن جواهر فري فاير 2020 مجاناً، ومن موقعنا هذا نوافيكم بجميع الأشياء التي تبحثون عنها وكل ما عليك فعله قراءه المقال بعناية واهتمام إلى نهايته.

كيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان

كيفية تحويل المتجر إلى أمريكي للاستفادة بجواهر فري فاير لكي نقوم من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا يجب علينا أولا تحويل المتجر إلى أمريكي وذلك من خلال إتباع الآتي:

ندخل على علامة “3 نقاط” التي نجدها أعلى واجهة متجر جوجل بلاي.

ندخل على طرق الدفع.

ندخل على إعدادات الدفع الأخرى واختيار جوجل كروم.

ندخل على علامة “3 شرط”.

ندخل على الإعدادات.

نغير البلد ونكتبها الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الدفعات.

نكتب العنوان والوصف لأي عنوان أمريكي.

في النهاية نقوم بالضغط على حفظ جميع البيانات، وبهذا نكون أفدناكم بكيفية تحويل المتجر إلى أمريكي للاستفادة بشحن جواهر فري فاير.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2020 بالمجان

سوف نقدم لكم شرح مفصل للعمل على شحن جواهر فري فاير مجانا، وكل ما نفعله هذه الخطوات: