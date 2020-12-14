نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي من خلال الاي دي ID وبدون رصيد بطريقة قانونية لكل البلدان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من خلال الاي دي ID العديد من اللاعبين يبحثون عن كل الطرق المتاحة شحن شدات ببجي من خلال الID، ولكن الكثير من التطبيقات تقوم بالنصب على اللاعبين من خلال تقديم شحن مجانًا للشدات ولكن في الحقيقة لا تقوم بتقديم أي شحن مجاني وتقوم بأخذ أموال اللاعبين والنصب عليهم، وبعض التطبيقات الأخرى تقدم شدات وهمية وغير مجدية حيث أن الشدات أمر هام جدًا للاعبين في لعبة ببجي، ومن خلالها يمكنهم الحصول على الأسلحة والمعدات وبالتالي خوض الحروب والتحديات والفوز فيها، لذا سنقوم بعرض طريقة قانونية تستطيع من خلالها شحن شدات ببجي عن طريق الID وتجنب الوقوع في فخ التطبيقات المزيفة.

شحن شدات ببجي من خلال الاي دي ID بدون رصيد

الكثير من التطبيقات تقوم بشحن شدات ببجي بشكل مجاني للاعبين، تقوم بإعطاء هذه الشدات للمستخدمين الذين يقومون بتحميل التطبيق كهدية لهم، وهذا التطبيق الذي سنعرضه الآن هو إحدى هذه التطبيقات التي لا تقوم بالنصب على المستخدمين وتقوم فعلا بإعطائهم شدات مجانية.

تطبيق CASHOUT

كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول.

بمجرد الدخول على هذا التطبيق سيطلب منك تحميل البرامج أو التطبيقات التي يعرضها عليك ومن خلال ذلك ستقوم بجمع نقاط في هذا التطبيق، ويمكنك تحميلها وحذفها بعد ذلك عندما تحصل على النقاط، وأيضًا يقوم التطبيق بعرض التطبيقات التي تعمل بنفس الفكرة لكي تقوم بتحميلها والحصول على شدات مجانية.

وإذا كنت لا تأمن هذه الطريقة ولا تريد القيام بالشحن عن طريق التطبيقات يمكنك مشاهدة قنوات الألعاب على اليوتيوب المخصصة للألعاب وخاصة ببجي، ستجد أن أصحاب هذه القنوات يقومون بعرض العديد من الجوائز والهدايا للمشتركين في قنواتهم، والذين يقومون بمشاهدة الفيديوهات الخاصة بهم.

يمكنك أن تقوم بكتابة الـ ID الخاص بك في التعليقات فيقوم أصحاب القنوات بشحن شدات مجانية لك، أو يمكنك الدخول إلى المواقع الإلكترونية المهتمة بالألعاب ومتابعة هذه المواقع، والحصول على العديد من الجوائز التي تعرضها هذه المواقع، أو يمكنك شراء هذه الشدات من الموقع الرسمي الخاص باللعبة الذي من خلاله يتم شحن شدات لعبة ببجي باستخدام الID.