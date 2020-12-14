نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة أكثر شخص تراسله على واتساب بهذه الخطوة البسيطة عبر تطبيق واتس اب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأشخاص الذين تراسلهم على واتساب بعد أن اصبح تطبيق واتساب الأكثر شهرة واستخداماً حول العالم، وبالتالي من خلال خطوات بسيطة سوف نعرضها بالصور والخطوات التفصيلية، يمكنكم معرفة أكثر الأشخاص الذين تراسلهم على واتساب بالترتيب، حيث تعتبر هذه ميزة خفية لا يعرفها عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم، حيث تظهر قائمة تفصيلية موضح بها بالترتيب اكثر الأشخاص مراسلة على تطبيق الواتس اب والذين تقضي معهم وقت طويل على تطبيق واتساب أثناء الدردشة السريعة والفورية.

طريقة معرفة اكثر شخص تراسله على واتساب

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عبر تطبيق واتساب وتوضح لك هذه الطريقة معرفة اكثر الأشخاص الذين يستهلكون مساحة تخزين ومساحة بيانات الانترنت في واتساب وبالتالي هم اكثر الأشخاص الذين تراسلهم ويراسلوك وتتبادلون الصور وكذلك ملصقات واتساب وغيرها من الوسائط المختلفة ويمكنكم معرفة ذلك بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال.

الذهاب الى علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

الدخول على “الإعدادات”

الذهاب الى “استخدام البيانات والتخزين”.

ثم استخدام التخزين.

وبالتالي سوف تظهر قائمة بأصدقائك على واتساب موضح بها بالترتيب الأعلى استخداماً في استخدام البيانات ومساحة التخزين.

وتوضح الصور التالية بالتفصيل هذه الخطوات بالتفصيل. وعلى ذلك فأن الأشخاص الذين الذين يستهلك تطبيق واتساب معهم مساحة كبيرة في استخدام بيانات الإنترنت وكذلك مساحة التخزين والنسخ الاحتياطي، هم اكثر الأشخاص الذين يتم مراسلتهم على واتساب.

أسرار استخدام واتساب

هناك العديد من الحيل والأسرار في استخدام واتساب يجهلها عدد كبير من المستخدمين حيث يمكنكم معرفة من يراقبك على واتساب بكل سهولة، وذلك من خلال رابط واتساب ويب الذي يستطيع أي شخص أن يمسك بجهاز الجوال الخاص بك، ويعمل على فتح تطبيق واتساب الخاص بك على أي جهاز كمبيوتر عن طريق مسح الرمز المربع، حيث يمكنكم اكتشاف هذا بكل سهولة، كما أن هناك العديد من الحيل والأسرار في استخدام واتساب تمكنك من استخدام التطبيق بشكل اكثر احترافية وسهولة، ودائماً ما تعمل شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب على إنشاء تحديثات جديدة تخدم المستخدم.