نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تنشئ موقعك مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتقد البعض أن المواقع تحتاج لميزانية كبيرة أو خبرة بالبرمجة وربما كانت لديك فكرة لموقع اليكتروني وتعطلت بسبب أنك تعتقد أنك تحتاج إلى ميزانية كبيرة نعم تحتاج بعض المواقع لميزانية كبيرة ولكن في بعض الأحيان يمكنك إنشاء موقعك بالمجان دون أي لرسوم او مصاريف قليلة جدا

دعنا نتفق أنك تحتاج إلى نطاق أو دومين لموقعك ويوجد نوعين احدهم مدفوع والأخر مجاني سعر المدفوع من الممكن أن يبدأ بدولار واحد فقط وهو سعر حجزه لمدة عام وتحتاج أيضا إلى استضافة وهى المكان الذي توجد فيه بيانات موقعك وأسعارها من الممكن أن تبدأ ب12 دولار في السنة وفي هذا الموضوع لن نتكلم علي حجز استضافة لأننا سوف ننشئ الموقع علي بلوجر وهو يعطينا مساحة مجانية لموقعنا ونحتاج أيضا لقالب والقالب هو مظهر المدونة الذي يعطيها الشكل الخارجي ويمكن الحصول على قالب مجاني أو مدفوع بالطبع يوجد مميزات في القالب المدفوع لكن مما لا شك فيه أنه يمكنك أن تبدأ بقالب مجاني

طريقة التسجيل علي بلوجر

اكتب في بحث جوجل بلوجر

اضغط علي أنشئ مدونتك وسجل الدخول باستخدام الإيميل الذي سيكون عليه موقعك وسيطلب منك اسم لمدونتك ادخل الاسم ذالذى اخترته بعدها اضغط التالي ثم ادخل عنوان url وهو دومين المدونة وطبعا هذا الدومين مجاني وينتهي ب blogspot.com بعد أن تدخله اضغط التالي لاحظ انه يجب أن يكون الاسم غير موجود من قبل بعد أن تنتهي وتضغط على التالي أنت الآن أنشئت مدونتك المجانية والآن موقعك أصبح موجود لكن يوجد لديك مشكلة في مظهر أو شكل مدونتك فهو ليس جذاب

اختبار قالب بلوجر

الآن يتعين عليك اختيار قالب لموقعك يجب أن بكون قالبك جذاب و سهل الاستخدام وسريع و متوافق مع جميع الأجهزة

بعد أن تقوم بتحميل القالب تفتحه بواسطة notepad وتنسخ الاكواد ومن ثم تنتقل إلي موقعك وتضغط على المظهر بعدها وتضغط علي السهم بجوار تخصيص تفتح قائمة أختر منها تعديل html وقم بتحديد جميع الاكواد بالضغط على ctrl +a وبعدها امسح جميع الاكواد والصق الاكواد التي قمت بنسخها وقم بالحفظ

الآن يظهر القالب ولكن لا تظهر أقسام موقعك أو صفحاته سأشرح في مقالة أخري كيف تنشا الأقسام والصفحات وتضيفهم وتنشأ أيضا قائمة وقائمة منسدلة