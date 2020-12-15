نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستيراد من الصين 2021 خطوة بخطوة بالشروط والمتطلبات اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق الاستيراد من الصين , تعتبر دولة الصين من الدول المعروفة في عالم الاستيراد لمختلف الدول، لأنها تعرف بقدرتها الإنتاجية العالية، كما أن منتجاتها تتميز بجودتها الفريدة والمتميزة، فعملية الاستيراد بشكل عام تحتاج إلى دراسة وتخطيط، فهي ليست سهلة كما يعتقد البعض.

طرق الاستيراد من الصين

هناك العديد من الطرق التي يجب إتباعها عند الاستيراد من الصين، وهي كالتالي:

في البداية يجب تسجيل كل المنتجات التي يرغب المستورد في استيرادها وإرفاق كافة التفاصيل المتعلقة بها، فكتابة كل التفاصيل يسهل من عملية الاستيراد.

لابد من عمل دراسة جدوى، وعمل مقارنة بأسعار كل منتج مع الأسعار المحلية.

بعد ذلك يتم التواصل مع مكتب الاستيراد الموجود بالصين، فهناك مكاتب مختلفة ومتعددة تساعد المستورد على إيجاد المكان المناسب للبضائع، كما أنها تقوم بعمل متابعة دورية لها بشكل يضمن سلامة وصولها للمستورد.

يفضل التعامل مع وكلاء عرب، وتجنب التعامل مع وكلاء صينين.

على المستورد أن يقوم بإرسال المنتجات التي يرغب استيرادها، وتحديد موعد السفر إلى الصين، حتى يتابع العملية الشرائية مع الوكيل بالصين، والانتهاء من كافة الإجرءات لإتمام عملية الاستيراد بشكل ناجح.

لابد من استخراج الفيزا وحجز رحلة الطيران قبل التوجه إلى الصين.

يتوجب توخي الحذر عند التوجه إلى الصين وتسجيل العقود، وهذا يرجع إلى أن كل العقود تكون في صف الصينيون وليس إلا.

لابد أن تطلع على عينة من البضاعة التي سوف تقوم باستيرادها.

التحقق من وجود كلمة صنع في الصين قبل أن يتم تعبئة المنتج.

تحديد الموعد المقرر فيه تسليم البضاعة، والاتفاق على المكان أيضاً المقرر فيه تسليم البضاعة، وهو دائماً يكون إما بالمصنع أو بالميناء.

ألا يقوم المستورد بدفع عربون يتجاوز الـ 20%.

الاستيراد عن طريق الإنترنت من الصين

يوجد العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم على استيراد منتجات وبضائع من مختلف الدول الموجودة بالعالم، ومن ضمن هذه المواقع موقع على اكسبريس، حيث يتعامل معه حوالي 20000 ألف مستورد من جميع أنحاء العالم، ويقوم باستيراد كافة المنتجات التي يريدها الفرد، وعليه فقط تسجيل الدخول على الموقع.