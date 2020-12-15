نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حذف حساب الفيس بوك نهائيا ولا يمكن استرجاعها Delete Account من المتصفح أو التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حذف حساب فيسبوك نهائياً حيث يعد فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة بصورة كبيرة في المجتمعات الحديثة، حيث يتجاوز عدد رواده المليارين، لكن قد يرغب المرء أحيانا بترك ذلك المجتمع الافتراضي، وإيقاف حسابه إما بصورة مؤقتة أو دائمة، تعتمد الصورة المؤقتة على تعطيل الحساب بحيث يتم اخفائه حتى يقرر المستخدم العودة وتسجيل الدخول، أما حذف الحساب تماما فيعني حذف بيانات المستخدم ومعلوماته كاملة، ولا يمكن استعادة الحساب بعدها، لذا يُعطي فيسبوك مهلة 14 يوم لتسجيل الدخول خلالها ومنع عملية الحذف، لكن بانقضاء تلك المهلة لا يحق للمستخدم استعادة حسابه، قد تستغرق عمليات الحذف حوالي 90 يوما، حتى يقوم فيس بوك بحذف جميع المعلومات والنشاطات والنسخ الاحتياطية لملفات المستخدم.

رابط حذف حساب الفيس بوك نهائيا ولا يمكن استرجاعها

سيتطرق هذا المقال إلى طرق حذف حساب فيس بوك إذا كنت تفتح فيسبوك من المتصفح، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على السهم الموجود في أعلى يسار الشاشة بجانب صورة المستخدم. قم باختيار الإعدادات والخصوصية (.(sitting and privacy اختر الإعدادات (sitting). ادخل على خيار المعلومات الشخصية (personal information). من ثم قم بالدخول على (manage account) في التطبيق أو ادخل على إلغاء التنشيط والحذف إذا كنت تستخدم المتصفح. الآن يظهر لك اختيارين إما إلغاء تنشيط الحساب وهو الأمر المؤقت، أو الحذف نهائيا وهو الاختيار المراد، فاختره ثم متابعة. سيتيح لك فيس بوك اختيارية آخرين، الأول هو: الاحتفاظ بحسابك لاستخدام تطبيق ماسنجر وذلك بإيقاف الحساب مؤقتا، والخيار الثاني هو تنزيل نسخة احتياطية من ملفاتك، تجاوز الاختيارين ثم (حذف الحساب). سيطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك، وسيقوم بعدها بتأكيد حذفك الحساب والتنبيه على وجود فترة 14 يوم يمكنك خلالها من تسجيل الدخول واستعادة الحساب، بعد هذه المدة يتم حذف الحساب نهائيا.

حذف حساب فيسبوك نهائيا عن طريق التطبيق

الدخول على علامة (الخطوط الثلاث) الموجودة أسفل اليمين عند استخدام التطبيق. بالنزول لأسفل، اختر الإعدادات والخصوصية (sitting and privacy) ثم اتبع نفس الخطوات السابق ذكرها أعلاه.

ملاحظة: لإتمام عملية الحذف تماماً، تجنب محاولة تسجيل الدخول مدة 30 يوما، لضمان حذف جميع المعلومات وملفات النسخ الاحتياطية، وإذا كنت تريد الابتعاد مؤقتا عن فيسبوك، فيمكنك الاطلاع على طريقة تعطيل حساب فيسبوك مؤقتاً.

رابط حذف حساب فيسبوك نهائياً

يمكنكم حذف حساب فيس بوك بكل سهولة وذلك من خلال رابط مباشر واختصاراً لهذه الخطوات السابقة، فإنه يمكنكم حذف الحساب بكل سهولة، وذلك بالدخول على رابط حذف حساب فيسبوك نهائياً والبدء في اجراءات حذف الحساب.