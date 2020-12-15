نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حذف حساب انستقرام نهائياً أو مؤقتا لحذف الحساب من المتصفح والتطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حذف حساب انستقرام نهائيا من اكثر الروابط بحثاً على الانترنت، وبالتالي نستعرض لقراء موقعنا طريقة حذف انستقرام نهائيا للاندرويد والايفون من خلال عرض رابط حذف حساب انسقرام حتى يستطيع المستخدمين الذين يرغبون بحذف حساباتهم من الانستقرام فعل ذلك بكل سهولة، ومن خلال خطوات واضحة دون الحاجة الى تعقيد، حيث يجد المستخدم احياناً عدم الرغبة في حساب استغرام او البحث عن عمل حساب اخر غير الحساب القديم الذي يريد حذفه، فلا داعي للقلق حيث يتيح انستقرام التابع لشركة فيسبوك العالمية امكانية حذف حساب انستقرام نهائياً من خلال رابط مباشر للحذف، او حذف الحساب من خلال التطبيق لجوالات اندرويد وايفون يأتي هذا بكل سهولة.

رابط حذف حساب انستقرام نهائياً

في حالة عدم الرغبة في استخدام حساب انسقرام والحاجة الى حذفه نهائياً يمكنكم الآن الدخول مباشرة على رابط حذف انسقرام من خلال الرابط التالي “https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/” وبعد الدخول على الرابط ستظهر لك النافذة التالية الموضحة بالصورة.

ثم يجب عليك ادخال المعلومات الخاصة بحسابك الذي تريد حذفه، ثم تظهر لك التعليمات الخاصة بحذف الحساب، وعليك اختيار سبب حذف الحساب ثم اختيار ايقونة “تعطيل الحساب” وبعد هذا الاجراء يوجهك المتصفحكم لتأكيد كلمة السر الخاصة بك، ومن ثم حذفحساب انسقرام نهائياً.

يمكنك اجراء هذه الخطوة من اي متصفح، سواء كنت تسخدم تطبيق انسقرام على جوال ايفون او اندرويد، حيثتعبر هذه الطريقة الابسط والاسهل في حالة الرغبة بحذف حساب انسقرام نهائياً.