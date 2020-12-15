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عمر شويل - جدة غالاكسي إس 21 يكشف مفاجأة هامة لمنافسي آيفون 12، بعد نزول بعض الشائعات لمعرفة جميع مواصفات هاتف جلاكسي أس 21 الذي ينتظره الكثير من عشاق أجهزة سامسونج حتى يتمكنوا من معرفة جميع المميزات المتواجدة في هاتف آيفون 12 وهل هاتف جلاكسي أس 21 سوف يتواجد في العديد من المميزات الهامة

حيث أوضحت بعض المصادر الموثوقة أن هاتف سامسونج الذي ينتظره الجميع نزوله يحتوي يتواجد فيه السعادة التخزين والخيارات بين الأجهزة الثلاثة التي سوف يتم طرحها وكذلك يتضمن بعض المواصفات الهامة على المؤسسات التجارية في ألمانيا.

مميزات هاتف جلاكسي أس 21

يتميز هذا الهاتف بتواجد الكثير من الألوان المميزة منها الفضي والأسود والرمادي والأبيض والأرجواني وسعة تصل إلى 128 جيجا، وكذلك يتوفر بسعة 256 جيجا أما الهاتف الثالث سوف يتوفر مساحة ،512

وأكدت بعض المصادر أن هاتف أس 21 يحتوي على العديد من المميزات الهامة وهي القلم وبالتالي لن يتواجد داخل الجهاز كما هو معروف في الأجهزة القديمة التي تم استخدامها قبل وأهم ما يميز هاتف سامسونج أنه لديه غطاء خارجي من السيلكون.

ولكن في الوقت الحالي تقوم شركة سامسونج بإصدار هاتفك الذكي الذي سوف يتم نزول إلى الأسواق في يوم 14 من يناير الجاري، وبالتالي سوف تبدأ عملية البيع في نهاية شهر في مارس عام 2021

وأوضحت بعض البيانات التي تتعلق بالهاتف من قبل شركة سامسونج في ديسمبر الحالي، وأكدت أنه تصدر في العديد من الدول العالم من أهم مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام, حيث أوضحت الشركة الكورية الجنوبية بيع الهواتف أكثر من 80 مليون دولار وقد حصل هواوي على المركز الثاني وبالتالي تصل الحصة في السوق إلى 51 مليون .