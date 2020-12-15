شركة هواوي تطرح السلسلة الجديدة من هواتف ”nova 8” في الـ 23...

أعلن عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية ”هواوي”، اليوم الثلاثاء، أنه سيطلق التشكيلة الجديدة متوسطة المدى من سلسلة nova 8 في الـ 23 من ديسمبر الجاري.

كما نشرت الشركة إعلانا تشويقيا على موقع ”ويبو“ الصيني، كشفت فيه عن شكل الكاميرا البيضاوي.

وبدأت عائلة ”nova 8“ من هواوي بالفعل، وتم الإعلان عن هاتف ”nova 8 SE“ بطرازين مختلفين مع شريحتين مختلفتين، وكلاهما من تصميم Mediatek.

ومن المتوقع أن تطلق هواوى في الـ 23 من ديسمبر، هواتف: nova 8 و nova 8 Pro و“Enjoy 20 SE“.

والشيء الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن الثلاثي القادم لديه شرائح Kirin، على الرغم من عدم قدرة هواوي على تصنيعها بعد الآن، بسبب الحظر الأمريكي.

وبالنسبة للكاميرا البيضاوية، ستحتوي على 5 ثقوب، واحدة كبيرة رئيسة و4 أخرى للكاميرات الإضافية والفلاش.

مواصفات nova 8 و nova 8 Pro

تشير ورقة المواصفات إلى أن Huawei Nova 8، سيكون له تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد بسمك 7.64 ملم، ومن المحتمل أن يحتوى على شاشة OLED منحنية 90 هرتز مع مليار لون.

وبالنسبة للكاميرات، سيكون لها إعداد خماسي الكاميرا (كما هي الحال في 8 Pro) مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابكسل.

وتشتمل المستشعرات الأخرى على مستشعرات عريضة بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعران للعمق بدقة 2 ميغابكسل. وفي الأمام سيكون به كاميرا سيلفي 32 ميغابكسل.

ومن ناحية أخرى، سيكون لدى Nova 8 Pro شاشة فائقة الانحناء (انحناء 80 درجة) بمعدل تحديث 120 هرتز ومليار لون، ومع ذلك، مقارنة بغير Pro، سيحتوي هذا الجهاز على كاميرتين سيلفي 32 ميغابكسل و 16 ميغابكسل، على ما يبدو.

ومع ذلك، يقال إن كلا الجهازين يدعمان تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط. وعلاوة على ذلك، سيكون لدى Nova 8 و Pro 8 (8 غيغا بايت) من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين 128/256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالسعر، فمن المتوقع أن يبلغ سعر Nova 8 نحو 300 يوان (458 دولارا)، بينما سيبلغ Nova 8 Pro 4000 يوان (611 دولارا).