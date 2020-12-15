نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر oppo reno 5g الجديد ودعم شبكات الجيل الخامس في المقال التالي

عمر شويل - جدة oppo reno 5g قامت الشركة المنتجة لهذه الهواتف مؤخراً بإطلاق سلسة جديدة متنوعه من هاتف اوبو الجديد وتأتي هذه السلسلة من الهواتف الجديدة والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتأتي فئات هذا الهاتف oppo reno 5g وهي الفئة الثانية التي تم إطلاقها من بعد الفئة الأولي اوبو رينو 5g وهذه الفئات سوف نتعرف عليها بالتفصيل من مواصفات خارجية وداخلية للهاتف وجودة وخامات الهاتف أيضاً حيث من المعروف في الفترة الأخيرة من السنوات الماضية وحتي الآن اكتسبت هواتف OPPO سمعة جيدة بين الهواتف الأندر ويد وكانت الأكثر مبيعاً و هاتف اوبو الجديد متميز بمواصفات وخامات جيدة كما سوف نتعرف سوياً عليها في هذا المقال .

oppo reno 5g ومواصفاته من حيث الوزن والخامات والشريحة :-

الخامات الخارجية التي يحتوي عليها الهاتف مكونة من الزجاج في الجهة الأمامية والجهة الخلفية من الألومنيوم . وزن هذا الهاتف الجديد يصل إلي 172 جرام مما يشعر المستخدم بمدي خفة وزنه . يأتي الهاتف الجديد بميزة تركيب شريحتين للاتصال داخل الهاتف . الأبعاد الخاصة بالهاتف هي 159.1 * 73.4 * 7.9 ملم .

اوبو رينو 5g ومواصفات الشاشة :-

أبعاد العرض الخاصة بالشاشة 20.9 وتدعم الشاشة لمعدل تحديث يصل إلي 90 FRAME في الثانية الواحدة .

جودة الشاشة تأتي في هذا الهاتف بجودة FHD بكثافة بكسل تصل إلي 410 بكسل لكل بوصة .

الشاشة في هذا الهاتف الجديد بتركيبة OLED وحجم الشاشة كامل 6.43 بوصة .

الدقة في الشاشة راعت الشركة بأن تصل دقتها إلي 2400 * 1080 بكسل .

تأتي الشاشة بحجم كامل للهاتف وخاصية السلفي للهاتف تأتي بثقب اعلي يسار الشاشة .

المعالج في الشاشة COALECOM SNAB DRAGON 765G ثماني النواة وهي الأقوى في نوعها .

الترددات الخاصة بالمعالج 2.4 جيجا هيرتز ودقة التصنيع في الهاتف 7 نانو إنما المعالج الرسومي هو ADRENO 620 .

اوبو رينو والمساحات التخزينية الداخلية المختلفة للهاتف :-

يأتي الهاتف بفئة أولي لمساحة التخزين وهي بحجم 128 جيجا بايت وذلك مع رام 8 جيجا بايت . يأتي الهاتف بفئة ثانية لمساحة التخزين وهي بحجم 256 جيجا بايت وذلك مع رام 12 جيجا بايت . أما الذاكرة الخاصة بالهاتف تأتي بمواصفات 2.1 UFS .

oppo reno 5 والمواصفات الخاصة بالكاميرا :-

الكاميرا الخاصة بالتصوير السلفي دقتها تصل إلي 32 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F / 2.4 وتدعم خاصية HDR .

كاميرا التصوير السلفي تدعم أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلي 108 * 30 FPS .

هاتف اوبو الجديد وكاميرا خلفية رباعية :-

الكاميرا الأولي لهذا الهاتف دقتها تصل إلي 64 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F / 1.7 وتدعم خاصية المثبت الإلكتروني .

الكاميرا الثانية لهذا الهاتف دقتها تصل إلي 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F / 2.2 وهي ULTRA WIDE ANGLE وذلك لخاصية التصوير العريض بالهاتف .

الكاميرا الثالثة لهذا الهاتف دقتها تصل إلي 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F / 2.4 وحجمها ماكرو .

الكاميرا الأخيرة لهذا الهاتف دقتها تصل إلي 2 ميجا بكسل فتحة العدسة بها F / 2.4 وتأتي هذه الكاميرا مخصصة للعزل .

كما تدعم الكاميرا الخلفية خاصية الفلاش وأيضاً PANORAMA HDR ،LED وخاصية تصوير الفيديوهات التي تصل جودتها إلي 2160 * 30 وتدعم خاصية المثبت الإلكتروني .

مواصفات إضافية لهاتف أوبو الجديد :-

حجم البطارية الخاصة بالهاتف بحجم 4300 مل أمبير كما تدعم خاصية الشحن السريع SUPER VOOC 2.0 . خاصية بصمة الأصبع الخاصة بعوامل الأمان تأتي أسفل الشاشة مع دعم لخاصية FACE UNLOCK . يأتي الهاتف الجديد بمنفذ خاص بالسماعات بحجم 3.5 ملم . قوة الشحن للبطارية تصل إلي 65 وات وتدعم خاصية الشحن العكسي . يأتي الهاتف بإصداره الجديد بألوان مختلفة هي الأزرق والأسود والأزرق الفاتح .

سعر تليفون اوبو الجديد :-

يتم تسعير هاتف اوبو الجديد والذي تم إصداره بثلاثة ألوان مختلفة ، التسعير يتم علي حسب مواصفات الهاتف التي تحدثنا عنها سواء من ناحية حجم تخزين الهاتف الداخلي أو مواصفات وحجم RAM ويتفاوت سعر تليفون اوبو في التسعير حسب تصنيف سعر العملة لكل دولة لما تقابله من سعر الصرف الخاص ببلد المنشأ للهاتف .

oppo reno 5g هذا الهاتف الذي تم طرحه بخامات خارجية متميزه كما يعتبر هذا الهاتف تطور واضح عن سلسلة الهواتف التي سبقته وبالنسبة لشكله الخارجي لم يختلف كثيراً عن سلسلة هواتف اوبو رينو 4 لكنه متميز عن الجيل السابق بخاماته وحجم التخزين الداخلي وشكل الشاشة التي تأتي بكامل الهاتف .