نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هواوي ميت 40 برو فايف جي بالسعودية والإمارات والدول العربية ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي ميت 40 برو فايف جي ، هو أحدث الهواتف العملاقة التي تم طرحها بالأسواق العالمية من شركة هواوي، والهاتف تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2020م، وتم نزوله للأسواق في شهر نوفمبر 2020م، والهاتف واحد من سلسلة جولات الشركة الجديدة والتي تشمل Huawei Mate 40 5G، وهاتف Huawei Mate 40 Pro Plus، وكانت الشركة قد حققت نجاحات باهرة عند نزول هواتف Huawei Mate 30 وحققت من خلال هذه السلسلة من الجولات أرباح كبيرة، وتتميز هواتف Mate 40 بأنها تدعم شبكات الجيل الخامس، واحتوائها على كاميرات عملاقةK تعطينا صور وفيديوهات غاية في الروعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر Huawei Mate 40 Pro 5G بالسعودية والإمارات والدول العربية. مواصفات هواوي ميت 40 برو فايف جي يحتوي الجوال على إمكانيات رائعة ومواصفات كبيرة وهى كالآتي:- الجوال يتميز بأنه يدعم تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكة الجيل الخامس. وزن الهاتف ثقيل نسبياً حيث يبلغ وزنه 212 جرام. أبعاد التليفون المحمول الجديد من هواوي 162.9 الطول، و75.5 العرض، و9.1 السمك لنسخة الظهر الزجاجي، و9.5 لنسخة الظهر الجلد. الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، وتوجد نسخة مصنوعة من الجلد بالخلف، مع وجود إطار جانبي من الألمنيوم. الموبايل يأتي مقاوم للغبار والماء حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة بمقياس IP68. نظام تشغيل التليفون المحمول Huawei Mate 40 Pro 5G اند رويد 10. واجهة المستخدم في الهاتف من نوع EMUI 11. يأتي الجوال غير مدعوم بتشغيل خدمات جوجل بلاي. المعالج من نوع Kirin 9000 5G، يعمل بتكنولوجيا تصنيع 5 نانو متر، ثماني النواة. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Mali-G78 MP24. الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت. يأتي بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة الداخلية، النوع الأول بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة سعتها 256 جيجابايت، والنوع الثالث يأتي بذاكرة حجمها 512 جيجابايت. يدعم الجوال تركيب كارت ميموري حتى 256 جيجابايت، ويستخدم بدلاً من شريحة الاتصال الثانية. سعة بطارية هاتف هواوي ميت 40 برو فايف جي الجديد 4400 مللي أمبير، لا يمكن إزالتها من الجوال. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 66 وات. تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات. تدعم الشحن العكسي اللاسلكي بقوة 5 وات. يدعم تشغيل Wi-Fi، ويدعم الـ WI-FI Direct. الجوال يدعم تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، ونظم الملاحة المختلفة. يحتوي على تقنية الـ NFC التي يتم استخدامها في الاتصال قريب المدى. يحتوي الموبايل على الانفرا ريد. لا يدعم هاتف Huawei Mate 40 Pro 5G تشغيل الراديو FM. الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لتشغيل السماعات الخارجية. يحتوي الموبايل على مدخل USB. يحتوي على العديد من الحساسات مثل حساس بصمة الأصبع الذي يوجد أسفل الشاشة، ويحتوي على مستشعر التسارع والتقارب، والبوصلة، والجيرو سكوب، ومستشعر درجة الألوان، ومستشعر الضغط الجوي. يأتي الجوال بألوان عديدة الأصفر الغامق، والأبيض، والأسود، والفضي. والأخضر الزيتوني. مواصفات شاشة Huawei Mate 40 Pro 5G تأتي الشاشة بإمكانيات جبارة تجعل الهاتف ينافس الهواتف الذكية لأكبر الشركات العالمية مثل شركة آبل ومواصفاتها كما يأتي:- الشاشة من النوع OLED Capacitive Touchscreen.

الشاشة تدعم 16 مليون لون.

تدعم الشاشة تقنية الـ HDR10.

معدل تحديث شاشة هاتف هواوي ميت 40 برو فايف جي 90Hz.

90Hz. يبلغ حجم شاشة الجوال 6.76 إنش.

دقة الشاشة 1344*2772 بكسل بجودة FHD+.

نسبة الطوال إلى العرض في الهاتف 18.6:9. مواصفات كاميرات هواوي ميت 40 برو يأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية بدقة كبيرة، وكاميرتان أماميتان يتم استخدامهم في السلفي ومواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الخلفية ثلاثية، دقة الأولى 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.9/F، ودقة العدسة الثانية 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F وتستخدم في تصوير الكدرات الواسعة، والعدسة الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة 3.4/F، وتستخدم للتقريب البصري حتى 5X، وتحتوي على مثبت الصور البصري. الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة العدسة الأولى 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، والعدسة الثانية من نوع TOF 3D وتحتوي على مستشعر العمق. الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، ودقة 1080 بكسل، ودقة 720 بكسل. تدعم التصوير بجودة الـ HDR، وتدعم التصوير البانوراما. تحتوي على فلاش من نوع LED. سعر Huawei Mate 40 Pro سوف نعرض على حضراتكم سعر النسخة 256 جيجابايت ذاكرة داخلية، و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية بالسعودية والإمارات والدول العربية وهى كما يلي:- سعر هواوي ميت 40 برو فايف جي بالسعودية 4099 ريال سعودي.

بالسعودية 4099 ريال سعودي. سعر الهاتف في مصر 17999 جنيه مصري.

سعر الموبايل في الإمارات 3999 درهم إماراتي.

سعر التليفون المحمول بالكويت 324 دينار كويتي.

سعر الهاتف في قطر 4103 ريال قطري.

سعر الجوال في سلطنة عمان 420 ريال عماني.

سعر الموبايل في البحرين 426 دينار بحريني.

سعر التليفون بالمغرب 11597 درهم مغربي.

سعر الهاتف بالجزائر 227943 دينار جزائري.

سعر الجوال في ليبيا 6078 دينار ليبي.

سعر الموبايل بالسودان 54706 جنيه سوداني.

سعر التليفون المحمول في الأردن 772 دينار أردني.

سعر الهاتف في فلسطين 5319 شيكل.

سعر الموبايل بالدولار في أمريكا ولبنان والعراق 1100 دولار أمريكي.

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