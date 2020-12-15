نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر oppo x 2021 الهاتف الجديد من شركة اوبو ومواصفاته وسعرة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة oppo x ، الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة أوبو لعام 2021، يأتي الهاتف بمواصفات ومميزات قوية لينافس بها الهواتف الأخري، ومن أهم مميزات الهاتف أنه يدعم شبكة الجيل الخامس، كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط لكي تتمكن من شحن الهاتف بالكامل في 35 دقيقة فقط، كما أنه يأتي بشاشة نوع amoled مصنعة من زجاج غوريلا 6، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات هاتف oppo x وسعرة في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات oppo x

الهاتف يدعم راديو fm . الهاتف يدعم nfc الاتصال قريب المدي . يأتي الهاتف بإبعاد 160.9*117.9*6.9 و 160.9*62.9*15.5 ملم . الهاتف يأتي بوزن 263 جرام . يدعم هاتف اوبو x شريحتين اتصال من نوع nano sim . الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع والخامس . واجهة الهاتف مصنعة من زجاج غوريلا الجيل السادس، وظهر الهاتف من زجاج غوريلا 6، وهيكل الهاتف مصنع من معدن الألومنيوم . شاشة الهاتف من نوع amoled، بحجم 6.7 /7.4 إنش، بدقة 1536*2152 بكسل . إبعاد عرض شاشة الهاتف 9:16 تأخذ الشاشة من الواجهة الأمامية للهاتف بنسبة 85.5% لكي تعرض محتوي أكبر . الهاتف يأتي بإصدارين، يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت، أما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة سعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت . يأتي هاتف oppo x 2021 بمعالج من نوع dimensity 800u . تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثلاثية، الكاميرا الأولي من نوع wide، بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع ultrawide، بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة من نوع macro، بدقة 2 ميجا بكسل . الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k، وجودة 1080 بكسل، كما تدعم الكاميرا خاصية gyr0-els . يأتي الهاتف بكاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بكسل، من نوع wide، كما أنها تدعم خاصية تصوير hdr، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 . يدعم هاتف oppo x خاصية عزل الضوضاء والضجيج عن طريق الميكروفون الثانوي . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي بتردد a/b/g/n/ac/, wi-fi direct, hotspot, dual-band, wi-fi 802.11 . يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.0، كما يدعم خاصية a2dp, le, aptx hd . يدعم هاتف oppo x خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، كما انه يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل a-gps, glonass, bds, galileo . يدعم الهاتف خاصية البصمة الذي تأتي أسفل شاشة الهاتف، كما أنه يدعم خاصية بصمة الوجه . الهاتف يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل الجيروسكوب والقرب والتسارع والبوصلة . يدعم الهاتف مكبر الصوت loudspeaker . يأتي في الهاتف منفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن . يوجد في هاتف oppo x منفذ usb 2.0 من نوع type-c، كما يدعم خاصية on-the-go . بطارية تأتي الهاتف بسعة 4300 مللي أمبير . يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط خلال 35 دقيقة فقط . الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة coloros 11 . الهاتف يأتي باللون الأزرق والأسود .

مميزات هاتف oppo x

يدعم الهاتف تشعيل شريحتين اتصال .

يدعم الهاتف سماعات خارجية بصوت ستريو .

بطارية قوية تعمل لفترة طويله .

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط .

يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن .

الهاتف يدعم تطبيق جوجل بلاي .

يدعم الهاتف شبكة اتصال الجيل الخامس .

يدعم الهاتف الراديو .

يدعم خاصية ال nfc .

سعر هاتف oppo x

سعر اوبو x في السعودية 4240 ريال سعودي .

في السعودية 4240 ريال سعودي . سعر اوبو x في مصر 17624 جنيه مصري .

في مصر 17624 جنيه مصري . سعر اوبو x عالميا 1130 دولار أمريكي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات هاتف oppo x الجديد من شركة أوبو وسعرة في السعودية ومصر .