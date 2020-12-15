نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق تليجرام الجديد وكيفية إلغاء التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق تليجرام الجديد وكيفية إلغائه، أصبحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي الآن مشتعلة نتيجة للتحديث الجديد من تطبيق تليجرام، والذي يسهل الوصول للمستخدمين وبعصهم البعض، وأثار ذلك التحديث الكثير من الجدل بين مستخدمي تطبيق تليجرام مما جعل البعض يتجهون لإلغاء تلك الخاصية أو لإلغاء تطبيق التليجرام فما هي تلك الخاصية؟

تطبيق تليجرام Telegram

أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم، نظرًا لأنه تطبيق مجاني ومن تطبيقات التراسل الفوري، ومفتوح المصدر وذو منصات متعددة ومختلفة، وله محتوى مرتفع من الأمان وتشفير الرسائل، حيث بدأ استخدامه منذ عام 2013 كأحد التطبيقات الصغيرة للمراسلة وحتى يومنا هذا أصبح للتطبيق حوالي 400 مليون شخص مستخدم، وأصبح ضمن قائمة أكثر عشرة تطبيقات يتم تحميلها وتنزيلها على الهاتف المحمول، وتم تأسيسه على يد بافيل ردوف ونيكولاي.

التحديث الجديد في التليجرام

قام تطبيق تليجرام بتوفير تحديث تلقائي للمستخدمين يسهل عليهم الوصول إلى بعضهم، وتسهيل البحث عن الأشخاص المقربين وذلك من خلال فتح الموقع من على الهاتف، وبعد ذلك يتجه التطبيق لإضافة جميع أرقام الهواتف المحيطة بالشخص وكذلك الإيميلات، كما أنه يسمح بإضافة تلك الأرقام بدون استئذان صاحبها، وهو ما سبب الضيق لبعض الفئات من مستخدمي تطبيق Telegram.

طريقة إلغاء التحديث الجديد من تليجرام

ولأن البعض أراد إلغاء ذلك التحديث الجديد من تليجرام، نوفر طريقتين لإلغاء التحديث تمامًا،

الطريقة المباشرة لإلغاء تحديث تليجرام

من خلال زيارة الرابط http://my.telegram.orgauth/?to=delete ليتم الإلغاء بشكل تلقائي ونهائيًا.

الطريقة الثانية لإلغاء تحديث تليجرام الجديد

وهي عبارة عن إلغاء حساب التليجرام:

الاتجاه إلى الإعدادات واختيار المشترك. ومنها نختر الخصوصية والأمان، ومن أخر القائمة نختر إعدادات متقدمة. يتم اختيار حذف الحساب وتحديد المدة المرادة.

الطريقة الثالثة لإلغاء تحديث تليجرام