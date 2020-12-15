نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام تطبيق WhatsApp دون الكشف عن رقم هاتفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام تطبيق WhatsApp دون الكشف عن رقم هاتفك، يشعر البعض بالضيق وقلة الخصوصية من استخدام واتساب برقم الهاتف الأصلي، ولكن قد لا يعلم البعض أنه يمكن استخدام تطبيق واتساب والتسجيل على الواتساب من خلال الرقم الأرضي أو رقم هاتف آخر غير الشخصي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Gadgetsnow الإلكتروني موضحًا طريقتين لاستخدام واتساب برقم الهاتف الأرضي ورقم هاتف آخر.

التسجيل في واتساب برقم الأرضي

من أجل استخدام WhatsApp برقم الهاتف الأرضي يتم اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب التخلص من نسخة تطبيق واتساب العادية، وتحميل تطبيق WhatsApp Business نسخة واتساب الأعمال. وبعدها سيطلب التطبيق منك رقم هاتف للتسجيل به، يجب أن يكون هناك رقم أرضي يعمل. يتم اختيار كود البلد الموجود بها وبعده يتم تسجيل رقم الهاتف الأرضي. من المعتاد أن يقوم التطبيق بإرسال رسالة أمان بها كود خاص يتم كتابته في مربع التحقق، ولكن لأن الهاتف الأرضي لا يصله رسائل، ننتظر لحين انقضاء مدة إرسال رسالة الأمان ونهار الخيار الثاني وهو الاتصال بي Call me. بعدها سيتم تلقي مكالمة هاتفية على رقم الهاتف الأرضي، وستحصل على رقم كود التحقق المطلوب. يتم تسجيل الكود في المربع الخاص به، ويتم استكمال العملية الطبيعية للتسجيل في تطبيق WhatsApp.

التسجيل في واتساب بهاتف افتراضي

المقصود هنا هو استخدام رقم هاتف افتراضي غير موجود ولكن صحيح، وهناك بعض التطبيقات منها تطبيق Text now توفر لك قائمة بخمس أرقام هواتف مجانية ليمكن استخدامها للتسجيل في تطبيق واتساب، حيث يتم تسجيل الدخول في إحدى تلك التطبيقات، واختيار أي رقم من الأرقام المتاحة، والتسجيل في تطبيق واتساب برقم هاتف افتراضي يتم الآتي: