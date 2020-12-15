نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير free fire مجانا والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا والحصول على آلاف الجواهر يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يحبون ممارسة ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن وألعاب القتال وغيرها خاصة الألعاب التي يتم مشاركتها مع الأصدقاء حول العالم، كما يوجد الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى شحن جواهر فري فاير مجاناً ولكن معظمها مجرد هكر لاختراق الحساب الخاص بك على الفيس بوك لذا يتوجب عليك عدم تصديق هذه المنشورات الغير صحيحة، ونحن سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لشحن جواهر فري فاير مجاناً.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجانا

باتباع الخطوات الصحيحة يمكن للاعبي لعبة فري فاير الحصول على شحن الجواهر مجاناً مع العلم أن البعض يقوم باستخدام طرق مدفوعة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان أو الفيزا والتي تتمثل في الآتي:

عن طريق الهاتف يتم الدخول إلى جوجل بلاي.

ومن ثم بتم تحويل المتجر لحساب أمريكي للاستفادة من جميع النقاط.

ثم يتم البدء بعد النقاط بواسطة التطبيقات التي تعطي نقاط بعد الانتهاء من عملية التنزيل كل مرة العروض التي سوف تظهر أمامك عندما يتم الدخول على التثبيت والنقر بإلغاء.

عليك بتحويل النقاط بواسطة الرصيد الموجود في بطاقة المتجر وفتح العروض التي تخص جواهر فري فاير.

ثم نقم بالنقر على تلك الجواهر عن طريق استخدام الرصيد الخاص بكَ في جوجل بلاي.

طريقة شحن لشراء جواهر فري فاير

في البداية يجب أن يتم تعبئة الرصيد الخاص بالبطاقة ابتداءً من 15 درهم، أما بالنسبة للطريقة التي تستخدم عند تركيب الروشارج يتوجب الاتصال على 555 ثم الانتظار حتى أن يجيب الألي والنقر على رقم 1 ثم كتابة كود التعبئة النكون من 14 رقم ولا يجب نسيان *9 التي توضع في النهاية وتساعد على تفعيل عملية شراء الجواهر من جوجل بلاي، أو يمكن أن تقم بإرسال رسالة قصير إلى نفس الرقم تحتوي على كود الروشارج و *9 بعدها لابد من أن يتم التوجه إلى لعبة فري فاير وإلى خانة شحن المجوهرات ثم القيام باختيار عدد المجوهرات المراد شحنها ويتم ذلك على حسب ما قمت بشحنه بالبطاقة الخاصة بك في جوجل بلاي.