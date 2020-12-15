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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة على انستجرام كيف تستخدم الرسائل المخفية في المقال التالي
عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حيث أعلنت موقع التواصل الاجتماعي منذ أيام تلجرام والانستجرام عن عدد من التحديثات، حيث أوضح موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام ميزة الرسائل المختفية instagram vanish لكافة المستخدمين على مستوى العالم، ومن خلال التحديثات الأخيرة في حالة أنه كانت تستخدم التطبيق وفقاً أحدث إصدار منه فسترى إرشادات في الأسفل عند مراسلة أحد أصدقائك، وتستطيع من خلالها تشغيل وضع الاختفاء لمحادثتك وإليك الخطوات التالية في كيفية استخدامه، نوضحها من خلال هذا المقال لكل متابعي موقع ثقفني.
ونظراً إلى أن الميزة الجديدة تتعلق بالاختفاء الجديد أوضحت إدارة التطبيق أنه عندما يقوم مستخدمي التطبيق “انستجرام” على مستوى العالم باستخدام الخاصية الجديدة بالاختفاء الجديد في الرسائل المباشرة الخاصة بهم، حيث تعد جزءً من أحد التحديثات الأخيرة وهي قريبة للغاية من الميزة نفسها المتواجدة على تطبيق سناب شات، حيث أن وضع الاختفاء يجعل الرسائل في دردشة انستجرام تختفي بمجرد رؤية الطرف الأخر لها، ومن جهة أخرى فإنه على عكس سناب شات يمكنك اختيار المستخدم الذي تريد تشغيل وضع الاختفاء معه.
كيفية تفعيل ميزة الرسائل المخفية على انستجرام instagram vanish :
- تأكد من تحديث تطبيقك وذلك من خلال التحقق من متجر أبل أو من متجر جوجل وقم بالتحديث إلى إصدار من التطبيق إذا لم يكن محدثاً بالفعل.
- افتح انستجرام وانتقل إلى الرسائل المباشرة (dms) الخاصة بك
- افتح الدردشة مع المستخدم الذي تريد تمكين وضع الاختفاء معه
- في نهاية الدردشة سترى رسالة مرر لأعلى لتشغيل وضع الاختفاء
- بمجرد فعل ذلك تكون انتهيت من تفعيل الخدمة
- إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل وضع الاختفاء فمرر لأعلى مرة أخرى من أسفل الدردشة أو انقر فوق إيقاف ميزة تشغيل وضع الاختفاء
- بمجرد تنشيط وضع الاختفاء ستختفي جميع سائلك عند الخروج من الدردشة ولن تتمكن من رؤية أي رسائل أو وسائط قديمة مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور متحركة إذا عدت إلى الدردشة.
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