نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطارية الجوال وكيفية المحافظة عليها ونصائح لتفادي نفاذ شحنها بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح في وقتنا هذا الجوال أهم ما يمكن امتلاكه من قبل الأشخاص، وذلك باعتباره وسائل اتصال متحركة وسهلة تهدف إلى التواصل مع الآخرين دون مشقة، حيث يواجه البعض صعوبات كثيرة عند الاستخدام وخاصة في حالة استخدام الهواتف الجديدة، يواجه مشكلة الاحتفاظ بشحن بطارية الجوال لفترة طويلة خاصة أثناء التواجد خارج المنزل أو التواجد بعيداً عن مصدر الطاقة، وفي الوقت الذي بدأت فيه شركات البطاريات في إنتاج بطاريات جديدة تحتفظ بالشحن لساعات أطول أو ابتكار تقنيات للشحن اللاسلكي لا يزال هناك متسع من الوقت للحفاظ على شحن البطارية، وذلك من خلال العديد من النصائح بالنظر إلى إعدادات الهاتف، حيث نوضح من خلال هذا المقال كيفية المحافظة على الشحن وأسباب نفاذه.

أسباب نفاذ شحن بطارية الجوال :

ومن الجدير بالذكر أن مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة synergy الروسية ستانيسلاف كوساريوف والخبير التقني قد أوضح أنه هناك العديد من الإعدادات والتطبيقات التي تعمل في خلفية واجهات التشغيل بالهواتف، حيث تؤدي نتيجة الاستخدام المتعدد إلى استنزاف البطارية دون أن ينتبه المستخدم لهذا الأمر، وضبط هذه الإعدادات بالشكل الصحيح يساهم في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف وإطالة عمرها، بل ويساهم في تسريع عمل الهاتف أيضاً، وأضاف “من أكثر الأمور التي تؤثر على سرعة نفاذ شحن البطارية في الهاتف هي إعدادات تحديد الموقع الجغرافي و إعدادات البلوتوث وإعدادات ميزة الدفع الإلكتروني عبر ميزة NFC.

كيفية المحافظة على شحن الهاتف لأطول مدة :

ونذكر أنه من المعروف أنه على الشخص أن يقوم بوقف تفعيل هذه الميزات في الهاتف بشكل دائم، وضرورة تفعيلها عن الحاجة فقط للاستخدام، وضرورة مراعاة كافة الإعدادات التي يحملها الهاتف والانتباه إلى شبكات الواي فاي في الهاتف المحمول، عند تفعيل هذه الإعدادات يقوم الجهاز بالبحث بشكل مستمر عن إشارات هذه الشبكات ليتصل بها مما يستنزف شحن البطارية بسرعة، وأوصى الخبير أصحاب الهواتف الذكية بالانتباه إلى إعدادات شاشات هواتفهم أيضاً، فمعدل السطوع العالي للشاشة في تلك الأجهزة يسرع من نفاذ الشحن فيها، كما نوه بضرورة توقيف عمل التطبيقات التي تعمل خلفية شاشة التشغيل في الهواتف في حال لم يكن المستخدم بحاجة لها فعمل هذه التطبيقات قد يؤثر على سرعة أداء الهاتف ومعدل الشحن فيه.