نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة آمنه وأسعار الشدات في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي ،أن لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds أو المعروفة أيضاً بـ ساحات معارك بلير أناون والتي تعتبر من أشهر الالعاب الـ مميزة ولها شعبية كبيرة بين الكبير والصغير والتي شعارها البقاء للاقوى، صدرت لعبة PUBG في عام 2017 تحديداً في يوم 23 مارس وحظت على إعجاب الجميع وصدر منها نسختان ألا وهما iOS و Android، وهي لعبة جماعية تعتمد على الإتصال بالأنترنت وجمعت اللعبة الجميع من كل حدب وصوب، ومن مميزاتها أيضاً أن هناك خيار لتشغيل اللعبة باللغة العربية .. سنتعرف على أفضل طريقة في كيفية شحن الشدات في لعبة ببجي تابعوا المقال وسنشرح لكم أسهل الطرق لشحن الشدات PUBG بـ طريقه آمنة.

طريقة شحن شدات لعبة PUBG

تعددت طرق شحن شدات بابجي وكثر القيل والقال حتى يمكن للكثير الوقوع في عمليات نصب شحن الشدات، ولكن مع هذه النقاط يستطيع اللاعبين شحن PUBG ببجي بطريقة آمنة وسليمة وطرق الـ دفع المتاحة:

كيفية شحن شدات PUBG عن طريق من خلال موقع بطاقاتي

هذه الطريقة وهي الآمن واضمن حيث يمكن شراء شدات ببجي من خلال الحساب الخاص للاعب. الدخول على موقع بطاقاتي وهو موقع سعودي. شراء البطاقة ومن ثم سيصل كود يجب تفعيله من خلال البريد الإلكتروني. الرسمي الدخول على موقع PUBG وكتابة الـ الايدي وكتابة كود البطاقة. كتابة حروف وأرقام في صورة. الضغط على زر Redeem.

شحن الشدات من خلال بطاقات آيتونز

1. تعمل هذه الطريقة بنظام الـ iOS والذي يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد.

2. شحن رصيد آبل عن طريق الـ iD الخاص باللاعب.

3. الانتقال إلى اللعبة ومن ثم تسجيل الدخول.

4. آختيار خيار شحن شدات PUBG ومن ثم شراء الشدات.

عن طريق بطاقة جوجل بلاي

1. وهذه هي أكثر الطرق الـ سهلة تعمل على نظام موبايل الأندرويد من أجل الحصول على شدات ببجي.

2. القيام بـ الشحن الرصيد من خلال الموقع الرسمي لجوجل بلاي عبر البطاقات.

3. الدخول على لعبة ببجي بالحساب الخاص.

4. أختيار اللاعب خيار شدات ببجي ومن ثم شراءها الكمية المناسبة من الشدات.

أسعار شحن PUBG في السعودية

ومن خلال معرف الـ ID يمكن شحن شدات ببجي من خلال الرصيد أيضاً وإليكم الأسعار التالية ومعرفة طرق الدفع التالية:

• 3+60 شدة تصل قيمتها إلى 3.69 ريال سعودي.

• 300+40 شدة تصل قيمتها إلى 17.99 ريال.

• 600+90 شدة تصل قيمتها إلى 36.99 ريال.

• 375+1.500 شدة تصل قيمتها إلى 89.99 ريال.

• 1.000+3.000 شدة تصل قيمتها إلى 184.99 ريال.

• 2.400+6.000 شدة تصل قيمتها إلى 369.99 ريال.