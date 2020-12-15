12 علاجاً منزلياً فعالاً لتورم القدمين يجب عليك معرفتها

12 علاجاً منزلياً فعالاً لتورم القدمين يجب عليك معرفتهايعد تورم القدمين أمراً مؤقتاً شائعاً ولا يستدعي القلق عادة. غير أنه في الوقت نفسه، قد يعد مزعجاً عندما يؤثر على الأنشطة اليومية.

فبحسب ما نشره موقع Boldsky، يمكن أن يحدث تورم القدمين أو الكاحلين بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتداء أحذية غير ملائمة والبقاء على القدمين لفترة طويلة والحمل أو الوذمة أو الأدوية وبعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى وأمراض القلب والكبد.

ويمكن علاج القدم المتورمة ببعض العلاجات المنزلية، التي ربما تساعد في تقليل التورم بسرعة أكبر وتوفر شعورا بالراحة. أما إذا ظلت القدم منتفخة لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى، فربما يكون ذلك علامة على حالة طبية تتطلب عناية طبية فورية.

1. نقع القدمين في حمام ملح

يساعد ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) في تقليل التورم والتهاب القدمين. ويمكن نقع القدمين في ماء بارد وملح إبسوم لمدة 15 دقيقة للتخلص من السموم والاسترخاء وبالتالي تقليل التورم فيهما.

2. رفع القدمين على وسادة

ينصح الخبراء برفع الساقين على وسادة للمساعدة في تقليل تورم القدمين. ويوصي الأطباء السيدات بالقيام بنفس الخطوة أثناء فترة الحمل، التي يصاحبها في كثير من الأحيان تورم القدمين. وينبغي على الجميع تجنب الوقوف على القدمين لفترات طويلة لتقليل التورم، مع رفق الساقين فوق مستوى القلب لمدة 20 دقيقة.

3. الجوارب الضاغطة

تم تصميم الجوارب الضاغطة خصيصاً، وهي جوارب مطاطية ومريحة تضغط برفق على الساقين. كما يتم ارتداؤها للراحة ولتحقيق نتائج أفضل أثناء ممارسة التمرينات الرياضية وللمساعدة في منع بعض الحالات الطبية الخطيرة، لأنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل الألم والتورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

4. شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم في تقليل تورم القدمين لأن شرب الماء يحفز التبول. ويساعد تحفيز التبول على تقليل احتباس الماء في القدمين، وبالتالي تقليل تورمهما.

5. زيت غريب فروت العطري

زيت الغريب فروت الأساسي هو علاج منزلي آخر يمكن أن يساعد في تقليل التورم. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات تساعد في تقليل التورم والألم في القدمين. ويتم إضافة بضع قطرات من زيت الغريب فروت العطري في دلو مليء بالماء الفاتر لنقع القدمين.

6. بذور الكزبرة

تعتبر بذور الكزبرة من مدرات البول الممتازة التي يمكن أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة المتراكمة في القدمين. يتم إعداد مشروب الكزبرة بإضافة 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة إلى كوب ماء ثم تغلى ويتم تصفيه وتركه ليبرد قبل شربه مرتين في اليوم.

7. بيكربونات الصوديوم

تمتلك بيكربونات الصوديوم خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في تقليل التورم في القدمين. يساعد على امتصاص الماء الزائد المتراكم في قدميك ويحسن تدفق الدم في المنطقة. يتم خلط ملعقتين صغيرتين من بيكربونات الصوديوم مع كمية قليلة من الماء لإعداد عجينة سميكة. توضع عجينة بيكربونات الصوديوم على القدم المتورمة لمدة 10-15 دقيقة ثم يتم شطفها جيداً.

8. كيس الثلج

ينصح بوضع كيس الثلج على القدمين المتورمتين كأحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية. يترك كيس الثلج على المنطقة المتورمة في القدم لتحسين الدورة الدموية وتقليل التورم والألم.

9. تدليك القدمين

يمكن أن يساعد تدليك القدمين بلطف في تقليل تورمهما وكذلك تعزيز الاسترخاء. يتم تدليك القدمين باتجاه القلب بسرعة مع الضغط بلطف للمساعدة في إزالة الماء الزائد وتقليل التورم.

10. خيار

يمكن أن يساعد الخيار في التخلص من الماء الزائد في الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل التورم، عن طريق إزالة الفضلات والسموم من الجسم. يوصى بتقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة ثم توضع على القدمين مع تغطيتهما بضمادة فضفاضة لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

11. الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تورم القدمين والساقين. ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في تقليل التورم في القدمين. وتعد السبانخ والشوكولاتة الداكنة والبروكلي واللوز من بين أهم الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

12. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في تقليل احتباس الماء عن طريق خفض مستويات الصوديوم وزيادة إنتاج البول. ينصح الخبراء بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا الحلوة والسلمون والموز والفستق.

نصيحة مهمة

يورد موقع Boldsky في ختام التقرير نصيحة مهمة بضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا صاحب تورم القدمين ظهور أعراض أخرى في بعض الحالات كما يلي:

• دفء أو احمرار أو التهاب في القدمين

• ضيق في التنفس

• انتفاخ مصحوب بحمى

• ألم في الصدر أو ضغط أو ضيق

• تورم طرف واحد فقط.