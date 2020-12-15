نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام خاصية الرسائل المخفية على إنستجرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرسائل المخفية على إنستجرام، إنستجرام (بالإنجليزية: Instagram)‏ وهو الموقع الذي أصبح اختصارًا بشكل شائع بكلمة إنستا)، ويقدم هذا التطبيق أو الموقع خدمة شبكة إجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديوهات المملوكة من قبل فيس بوك، ويتيح لمستخدميه برفع الوسائط التي بالإمكان تعديلها من خلال الفلاتر وتنظيمها باستخدام الوسوم والإشارات الجغرافية، أو المنشورات بإمكان مشاركتها للعامة أو مع مستخدمين يتم قبول طلبات متابعتهم مسبقًا والمستخدمين بإمكانهم تصفح محتوى المستخدمين الأخرين من خلال الإشارات والمواقع ومشاهدة المحتوى الأكثر شيوعًا، المستخدمين بإمكانهم الإعجاب بالصور ومتابعة المستخدمين الآخرين لإضافة محتواهم في الصفحة الرئيسية لمتابعة أخر المستجدات والأخبار، كما طرح موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستجرام خاصية مميزة وهي الرسائل المختفية Instagram Vanish للمستخدمين على مستوى العالم، وإذا كنت تستخدم أحدث إصدار منه، فستجد بنفسك إرشادات في الأسفل عند مراسلة أحد أصدقائك، وتستطيع من خلالها تشغيل خاصية الاختفاء لمحادثاتك، وإليك كيفية استخدامه بحسب موقع GadgetNews، وفي هذا المقال ستجد شرح مفصل لكيفية استخدام خاصية الرسائل المخفية على إنستجرام.

يمكن لمستخدمي إنستجرام على مستوى العالم استخدام خاصية الاختفاء الجديد في الرسائل المباشرة الخاصة بهم والتي تعد جزءًا من أحد التحديثات الأخيرة، وهي قريبة للغاية من الميزة نفسها المتواجدة على تطبيق سناب شات حيث إن وضع الاختفاء يجعل الرسائل في دردشة إنستجرام تختفي سريعًا بمجرد رؤية الطرف الآخر لها، ومن ناحية أخرى، فإنه على عكس تطبيق سناب شات يمكنك اختيار المستخدم الذي تريد تشغيل وضع الاختفاء معه.

كيفية تفعيل خاصية الرسائل المختفية على إنستجرام Instagram Vanish