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عمر شويل - جدة مميزات كاميرات هواوي الحديثة المطورة، يستضيف السوق السعودي الإلكتروني الآن واحد من أحدث الهواتف التقنية الجديدة من شركة هواوي وهو هاتف Huawei mate 40 pro من عائلة Mate والذي يتميز بجميع الخصائص والصفات الراقية الحديثة التي تميزه عن غيره في عائلة Mate، بالإضافة لامتلاكه لكاميرا رائعة بتقنية نقية وجودة عالية.

هاتف Huawei Mate 40 pro

وصفت شركة Huawei كاميرا هاتف Huawei mate 40 pro بأنها تجعل المستخدم مثل المصور الفوتوغرافي، وجاءت هذه النتيجة بعد المجهود الكبير والخطوات الكثيرة التي اتخذتها الشركة محاولة للتوصل لأفضل النتائج في مميزات كاميراتها.

ووفقًا للقاء الأخير بين السيد بان تشاويو وهو المتحدث الرسمي للقسم الخاص بحلول الكاميرا في شركة هواوي مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام السعودي وكذلك صانعي المحتوى التقني، تم عرض جميع المراحل التي مرت بها شركة هواوي للانتقال بكاميراتها لمستوى أعلى، ولم تصب الشركة تحديثها على الكاميرات فقط بل على أنظمة الهاتف التي جعلت هواتف هواوي لا مثيل لها وخاصةً في مجال أنظمة التصوير المستقطبة.

مميزات هاتف Huwei Mate 40 pro

وأوضحت شركة هواوي بعض المميزات الحديث للهاتف الجديد: