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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات كاميرات هواوي الحديثة المطورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مميزات كاميرات هواوي الحديثة المطورة، يستضيف السوق السعودي الإلكتروني الآن واحد من أحدث الهواتف التقنية الجديدة من شركة هواوي وهو هاتف Huawei mate 40 pro من عائلة Mate والذي يتميز بجميع الخصائص والصفات الراقية الحديثة التي تميزه عن غيره في عائلة Mate، بالإضافة لامتلاكه لكاميرا رائعة بتقنية نقية وجودة عالية.
هاتف Huawei Mate 40 pro
وصفت شركة Huawei كاميرا هاتف Huawei mate 40 pro بأنها تجعل المستخدم مثل المصور الفوتوغرافي، وجاءت هذه النتيجة بعد المجهود الكبير والخطوات الكثيرة التي اتخذتها الشركة محاولة للتوصل لأفضل النتائج في مميزات كاميراتها.
ووفقًا للقاء الأخير بين السيد بان تشاويو وهو المتحدث الرسمي للقسم الخاص بحلول الكاميرا في شركة هواوي مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام السعودي وكذلك صانعي المحتوى التقني، تم عرض جميع المراحل التي مرت بها شركة هواوي للانتقال بكاميراتها لمستوى أعلى، ولم تصب الشركة تحديثها على الكاميرات فقط بل على أنظمة الهاتف التي جعلت هواتف هواوي لا مثيل لها وخاصةً في مجال أنظمة التصوير المستقطبة.
مميزات هاتف Huwei Mate 40 pro
وأوضحت شركة هواوي بعض المميزات الحديث للهاتف الجديد:
- يعمل بنظام ultra vision cine وهو يختص بالعمل بنظام الكاميرا السينمائية العريضة التي تصل دقتها إلى 20 ميجا بكسل، وتصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 50 ميجا بكسل.
- بالإضافة لتوفير كاميرا من نوع Periscope Telephone، مع مستشعر لليزر خلفي في نفس الوقت.
- ويتوفر مع الهاتف كاميرا سيلفي واضحة بدرجة كبيرة لأنها تستخدم تقنية Ultra vision selfie بالإضافة لكاميرا استشعار مع العمق ثلاثية الأبعاد.
- مزود الإنترنت للهاتف الجديد يعمل بمعالج رباعي النواة قوي حتى يتم موازنة العرض مع الحفاظ على النتائج كما هي عالية الجودة.
- ويسمح التسجيل بجودة عالية وواضحة بواسطة تقنية HDR حتى تكون الفيديوهات جودتها رائعة.
- وتوفير تقنية Al stabilization image حتى يمكن التقاط الكثير من الصور في وضع الحركة، وهي خاصية مدعمة بالهاتف من خاصية دعم التصوير الثابت.
- يسمح هاتف هواوي الجديد بإمكانية تعديل المقاطع بعد التصوير بكل سهولة، من خلال وضع Story Creator الذي يوفر عدد 6 قوالب ليمكن التصوير بها.
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