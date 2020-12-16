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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال نستعرضها لقراء موقعنا، حيث يعتبر التقاط الصور باستخدام الفلاتر والتأثيرات هي سمة التصوير للجيل الحالي، ومن أشهر التطبيقات المستحدثة للتصوير هو برنامج سناب شات، حيث اشتهر منذ عام 2011 حتى يومنا هذا بتحديثاته وفلاتره، إضافة إلى نشر اليوميات المصورة والبث المباشر والدعايات ومكالمات الفيديو، على رغم كل هذه المميزات قد تتعرض لفقد حسابك، إما لعدم تذكرك لكلمة السر، اسم المستخدم، الإيميل، أو حتى لانتهاكك سياسات الخصوصية، وفي هذا المقال سنستعرض معاً عن كيفية استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال طرق مختلفة، اختر منها ما يتناسب مع حالتك.

استرجاع حساب سناب شات بدون رقم جوال

إذا غيرت رقم هاتفك أو تعذر عليك استخدامه لأي سبب من الأسباب، فيمكنك استعادة حساب سناب شات بواسطة الإيميل بالطريقة التالية:

قم بفتح برنامج سناب شات على هاتفك المحمول. ادخل على اختيار تسجيل الدخول ‘ Log In ‘. ادخل على خيار نسيت رقمي السري ‘ Forgot your password ‘ ادخل على بواسطة الهاتف ‘ Via Email ‘ اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بحسابك ‘ الايميل ‘. ستصلك رسالة من فريق سناب شات تحتوي رمز تحقق من الحساب. اكتب رمز التحقق . وهكذا يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل



يمكنك استعادة حسابك باستخدام رقم هاتفك المحمول، بهذه الطريقة:

قم بفتح برنامج سناب شات على هاتفك المحمول. الدخول على اختيار تسجيل الدخول ‘ Log In ‘. ثم على خيار نسيت رقمي السري ‘ Forgot your password ‘ ثم على بواسطة رقم جوال ‘ Via Phone ‘ اكتب رقم هاتفك المحمول ادخل على اختيار إرسال رسالة فيها تحقق أو الاتصال بك. اكتب رمز التحقق ثم سجل الدخول.

طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال

في حال تعرض حسابك في سناب شات snapchat للإغلاق نظرا لانتهاكك قوانين الخصوصية وسياسة التطبيق، أو حتى نظرا لتعرضك لمحاولات سرقة أو احتيال، فينبغي عليك مراسلة الدعم الفني لتطبيق سناب شات، وهى تعتبر افضل طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال إما من خلال التطبيق على الهاتف، أو من خلال موقع البرنامج من المتصفح عبر رابط دعم سناب شات ومتابعة الخطوات التالية:

الدخول على خيار My Account & Security (حسابي والأمان). ثم على خانة الدخول إلى حسابي My account Login ثم اختر I have a login issue وبعدها على أعتقد أن حسابي تم اختراقه (I think my account was hacked) سيقوم الموقع بسؤالك ما إذا كنت بحاجة للمساعدة أم لا، قم باختيار yes. سيظهر لك بعدها سؤال عن تذكرك لكلمة المرور والايميل، اختر no. ستنبثق لك صفحة أخرى تطالبك بإدخال البيانات التالية: اليوزر نيم، ايميل خاص بالتواصل، الايميل الخاص بحسابك، إضافة إلى تاريخ آخر مرة سجلت الدخول إلى حسابك ميلاديا فقط. ستجد في نهاية الصفحة خانة لكتابة وتوضيح ما حدث في حسابك، هل تمت سرقته أم أنك قمت بإغلاقه منذ أكثر من 30 يومًا وتريد استعادته. أكد على أنك أنك لست روبوت ثم انقر كلمة send ستتظهر لك رسالة تأكيد من الموقع. راجع ايميلك الذي سجلته للتواصل حيث ستجد فيه رسالة تحوي رقم المرور الجديد للحساب. في حال وجود خطأ بعد مراجعتهم لبياناتك التي سجلتها، سوف يبلغك فريق الدعم بالخطأ في رسالة على نفس الايميل حتى تُعيد هذه الخطوات مرةً أخرى.

ويمكنكم أيضاً فك حظر سناب شات إذا تعرض حسابكم للحظر.