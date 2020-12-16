هوندا موتور تستدعي 1.79 مليون سيارة في حملات يرتبط بعضها بأنباء عن...

أعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية عن استدعاء 1.79 مليون سيارة لها على مستوى العالم، في أربع حملات منفصلة، يرتبط بعضها بأنباء عن نشوب حرائق في هذه السيارات.
وأشارت الشركة إلى أنه في الولايات المتحدة لوحدها، تشمل حملة الاستدعاء 1.4 مليون سيارة.
وأوضحت "هوندا موتور" أن الاستدعاء يشمل 268 ألف سيارة موديل "CRV"، من إنتاج أعوام ما بين 2002 و2006، في الولايات المتحدة، وستعمل على استبدال المفاتيح الرئيسية للتحكم في النوافذ الكهربائية.
في حين أكدت الشركة أنه "لم ترد أنباء عن إصابات"، موضحة أنه "جرى الإبلاغ عن 16 حريقا يرتبط بهذه المشكلة".
جدير بالذكر أن "هوندا" كانت قد استدعت سياراتها في العام 2012، وذلك لاستبدال المفاتيح الرئيسية للنوافذ الكهربائية، فيما سبب الاستدعاء الجديد يعود إلى الاستجابة لعيوب مرتبطة بالرطوبة في المفاتيح التي جرى إصلاحها خلال الحملة السابقة.
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