عطل يضرب تيليجرام في مصر وعدة دول 



أصاب عطل فني عام منذ دقائق تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام Telegram، حيث يمنع جميع مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

وبحسب ما ذكره موقع "calciomercato"، يعانى تطبيق التراسل الروسي من عطل كبير وتوقف في تطبيق الدردشة العالمي، وقد بدأت المشكلة بعد ظهر اليوم حيث لا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية تيليجرام يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم من بينها أوروبا الغربية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، وإيطاليا وروما ومصر.

واشتكي المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، أنهم غير قادرون على الوصول لتطبيق الدردشة الشهير تيليجرام، وغير قادرين على الوصول الكامل إلى تطبيقهم وعدم تمكنهم من تسجيل الدخول أو إرسال رسائل نصية.

ولا توجد حاليًا أي معلومات حول سبب المشكلات أو متى سيتم إصلاحها.

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