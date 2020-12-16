نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة الواي فاي الخاصة وكيفية حمايتها من التجسس في المقال التالي

عمر شويل - جدة في وقتنا هذا أصبح كل بيت به شبكة واي فاي نظراً لاستخدام الإنترنت بشكل مكثف، حيث تعد شبكة الواي فاي المنزلية هي المركز الرئيسي للتعامل بين الإلكترونيات حيث أطلق عليها الإلكترونيين للوصول إلى معلوماتك الشخصية العديد من أجهزة التوجيه الخاصة بالمستهلكين غير أمنة إلى حد كبير وقليل من الناس يتخذون الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر التعرض للاختراق، فيما يلي مجموعة من النصائح التي تمكن المستخدم من حماية شبكة الواي فاي الخاصة به.

تخصيص إعدادات المسؤول جهاز التوجيه :

هناك عدد من الإجراءات على الشخص المستخدم أن يتبعها عند استخدام شبكة الواي، وذلك بهدف حمايته من الاختراق من خلال بعض الإعدادات التي نوضحها من خلال هذا المقال، أول شىء يجب على المستخدم القيام به عند إعداد شبكة جديدة هو تغيير بيانات الاعتماد الإدارية لجهاز التوجيه الخاص بك، تأتي معظم أجهزة التوجيه مزودة بكلمات مرور افتراضية للمصنع يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت مما يجعل جهاز التوجيه أول شىء يحاول المتسلل الوصول إليه عند البحث عن الوصول إلى شبكتك والتحكم فيها بمجرد تسجيل دخول المتسلل إلى جهاز التوجيه الخاص بك فإن شبكة واي فاي الخاصة بك لم تعد أمنة، يمكنك تغيير اسم شبكتك من الافتراضي إلى شىء أكثر تميزاً لا تستخدم أي معلومات تعريفية مثل رقم شقتك أو تاريخ ميلادك لن يؤدي تغيير اسم الشبكة في حد ذاته إلى منع الاختراقات ولكنه يمنع الغرباء من اكتشاف من يملك شبكتك بسهولة.

تجنب إعطاء كلمة المرور للآخرين :

بالإضافة إلى ذلك يشترط لحماية الواي فاي من الاختراق أيضاً أن تكون كلمة مرور الشبكة التي تستخدمها توصيل أجهزتك بشبكة واي فاي معقدة وطويلة يصعب اختراقها، ومختلفة عن كلمة المرور الموجودة في جهاز التوجيه الخاص بك للآخرين وذلك بهدف تقليل احتمال تعرض شبكتك للاختراق.

تمكين تشفير جهاز التوجيه :

ومن الجدير بالذكر أنه من المحتمل أن يكون جهاز التوجيه الخاص المسئول عن خدمة الواي فاي مزوداً بتشفير (wi-fi protected access-2 (wpa2، وهذا من أجل تمكين المستخدم من عمل التشفير على تشويش حركة المرور الخاصة بك ويمنع التجسس بحيث لا يتمكن سوى المستخدمين المصرح لهم من الوصول قد تحتوي بعض أجهزة التوجيه الجديدة على WPA3 الأقوى – وهو معيار جديد تم الإعلان عنه في عام 2018، إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي فقط على معيار التشفير الأقدم المسمى EQUIVALENT PRIVACY (WEP) WIRED فقد حان الوقت لشراء جهاز توجيه جديد، يجب عليك أيضاً تحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه الخاص بك إذا لا تقوم جميع أجهزة التوجيه بذلك تلقائياً.

لكي تتجنب اختراق الواي فاي عليك بالخطوات التالية: