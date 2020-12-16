- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات فى مصر، زيادة أسعار موديلات تيبو 2021 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.
وأوضحت الشركة عبر بيان أسعار حصل كونتكت كارز، على نسخه منه، عن زيادة 7 آلاف جنيه على جميع فئات تيبو السيدان والهاتشباك في السوق المصري.
وتأتي فيات تيبو بخيارين من المحركات الأول من أربع اسطوانات، سعة 1.4 لتر يولد 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن.متر ومتصل بصندوق تروس يدوي ست سرعات.
المحرك الثاني رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 152 نيوتن.متر وينقل القوة للعجلات صندوق تروس أوتوماتيك من ست سرعات.
فيما يلي أسعار فئات فيات تيبو بعد الزيادة:-
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار تيبو 2021 في السوق المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.