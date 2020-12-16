أسعار ومواصفات مازدا 3 الجيل السابع في السوق

أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في مصر، الجيل السابع من أيقونتها مازدا 3 موديل 2021 التي تنتمي إلى فة السيارات السيدان.

وأوضحت الشركة أن مازدا 3 الجديدة تعتمد على رؤية فريدة في التصميم والابتكار التكنولوجي ومتعة القيادة، حيث تم تصميم السيارة لتصبح أكثر راحة ورفاهية ومتعة في القيادة ووسائل الراحة والرفاهية والأمان.

طُرحت مازدا 3 الجديدة من أربعة فئات مختلفة هي "Sport Sedan" بسعر 425,000 جنيه و"Executive" بسعر 480,000، "Premium Sedan" بسعر 520,000 جنيه أما "Executive Hatchback" طرحت بسعر 483,000 جنيه.

وقال فريد فاضل، نائب رئيس الامتياز التجاري لمجموعة جي بي غبور أوتو، "إن الجيل السابع من مازدا 3 سيحدث طفرة نوعية في مفهوم القيادة العصرية بسوق السيارات المصري لما تمتاز به في كافة فئاتها من سعة مقصوراتها الداخلية ونظم المكابح المتطوره و المتعدده بالسيارة".

ويأتي التصميم الداخلي للسيارة السيدان والهاتشباك، بشكل جديد يتميز بتوجيه كل عنصر بالسيارة نحو السائق وشاشة عرض على الزجاج الامامي HUD، مع عجلة قيادة مزودة بعدة وظائف للتحكم في السيارة وتكييف هواء يدوي للفئة Sport واوتوماتيكي للفئات Executive و Premium، ووسائل ترفيه ذات خصائص فريدة منها نظام ترفيه بشاشة 8 بوصة و نظام صوتي عالي جودة مزود بـ 8 مكبرات صوت للفئة الهاتشباك و الفئة الرياضية و الفئة المتوسطة ونظام صوت BOSE مع 12 مكبر لفئة Premium سيدان، مع وسائل أمان تحذير للمسافة الخلفية والأمامية من خلال كاميرا للرؤية الخلفية بفئة Executive و رؤية 360 درجة في سيارة السيدان Premium فقط.

وتتميز مازدا 3 بنظام مكابح مضادة للانزلاق "ABS" وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً "EBD" بالتوافق مع نظام الاتزان الالكتروني "ESP" ونظام التحكم في الجر "TCS" حيث يمتاز نظام التحكم في الجر أو ما يطلق عليه نظام التحكم في الانزلاق، بأنه أحد أنظمة الأمان الحديثة لمساعدة السائق، ويعمل على منع السيارة من الانزلاق وسيرها بثبات على الطرق مع اختلاف الظروف الجوية. ومكابح الطوارئ المساعدة ومكابح الانتظار الإلكترونية مع تشغيل تلقائي لفرامل الانتظار، بالإضافة إلى نظام المساعدة في الطرق المنحدرة سواء صعوداً اوهبوطاً، مراَه داخلية ذاتية التعتيم ومرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي في الفئة Executiveو Premium .

تعتمد مازدا 3 على محرك رباعي الاسطوانات SKYACTIV-G سعة 1.5 لتر بقوة حصانية 110/6000 بينما اقصى عزم 146/3500 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ب 6 سرعات.

ودعمت مازدا بمصابيح تكيفية أمامية ذات التسوية التلقائية والتي تتكيف مع مستوى السيارة إذا انحرفت السيارة عن المستوى المعتاد في القيادة، فإن الأضواء سوف تميل لأسفل لإضاءة الطريق بشكل أفضل. ومستشعر إضاءة تلقائي مزود بجهاز استشعار المطر التلقائي. مع مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ومثبت سرعة وفتحة سقف فيما عدا الفئة (Sport).