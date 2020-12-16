كيفية إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون من هواتف الاندرويد لمنع التجسس بضغطة واحدة2021

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عمر شويل - جدة إيقاف الكاميرا والميكروفون لمنع التجسس من هواتف الاندرويد من التطبيقات الأخرى، هو من الأشياء التي يبحث عنها الجميع، حيث أنه يوجد تطبيقات أخرى تعطي أذونات بفتح الكاميرا للهاتف، وتطبيقات أيضاً تطلب فتح الميكروفون، ولكن هناك تطبيقان يمكنك من خلالهم فتح الكاميرا والميكروفون للهاتف في وقت الحاجة فقط، يوجد تطبيق خاص بغلق الكاميرا، ويوجد تطبيق آخر يقوم بغلق الميكروفون، واستخدامهم سهل بضغطة واحدة، ولأنهم يقوموا بحماية الأشخاص من منع التجسس من التطبيقات التي تطلب أذونات بفتح الكاميرا والميكروفون لاستخدامهم في أغراض ضارة.

تطبيق لغلق الكاميرا على هواتف الاندرويد لمنع التجسس من التطبيقات الأخرى

يوجد تطبيق لهواتف الاندرويد يقوم بغلق الكاميرا ويتم فتحها واستخدام الكاميرا وقت الحاجة فقط، يتوفر هذا التطبيق على متجر جوجل بلاي، حيث أنه تقوم بتثبيت التطبيق على هاتفك، وبضغطة واحدة في واجهة التطبيق يتم من خلالها إيقاف الكاميرا، وتقوم بفتحها وقت الحاجة لها، اسم التطبيق على متجر جوجل بلاي هو Camera Block Free.

كيفية استخدام تطبيق غلق الكاميرا على هواتف الاندرويد

بعد تحميل التطبيق وتثبيته على هاتفك ستجد واجهة التطبيق هكذا:

وهكذا تكون الكاميرا نشطة، ولإيقاف تشغيل الكاميرا قم بالضغط على رمز القفل الذي أمامك في الصورة ضغطة واحدة، سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا، وستجد واجهة التطبيق هكذا:

وبنقرة أخرى على رمز القفل يتم تنشيط الكاميرا، وقم بغلق التطبيق وستجد علامة التطبيق في شريط الاشعارات لسهولة غلق وفتح الكاميرا بدون الرجوع إلى التطبيق مرة أخرى هكذا:

تطبيق غلق الميكروفون على هواتف الاندرويد لمنع التجسس

ولتحميل تطبيق غلق الميكروفون على هاتفك الاندرويد، إذهب إلى متجر جوجل بلاي وقم بتحميل تطبيق Microphone Block Free، وقم بتثبيت التطبيق، وعند فتح التطبيق ستجد واجهته هكذا مثل واجهة تطبيق غلق الكاميرا، ولكن هذا تطبيق لغلق المايك، وبضغطة واحدة على رمز القفل أيضاً ستقوم بإلغاء تنشيط الميكروفون، والصورة الآتية توضح صورة للتطبيق فيها تنشيط للميكروفون:

وعند الضغط على رمز القفل ستجد الصورة تحولت لغلق الميكروفون هكذا:

وأيضاً لسهولة الرجوع لفتح وغلق الميكروفون ستجد التطبيق يعمل في شريط الاشعارات، وبضغطة واحدة عليه يتم تشغيل وغلق الميكروفون: