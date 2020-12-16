نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تخفي رقمك في تليجرام لتجنب مراقبتك من الغرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المهم مؤخرا معرفة كيف تخفي رقمك في تليجرام حيث زاد الجدل في حوار التليجرام في مصر بين الشباب بسبب الخاصية الجديدة التي يوفرها تطبيق تليجرام، والتي تتيح لك استكشاف أعداد المستخدمين الآخرين في منطقتك، حيث تعتبر هذه الخاصية غير مسبوقة من قبل.

برنامج تليجرام

هو من أفضل تطبيقات المحادثات والدردشة، لذا يأتي في المرتبة الأولى لأنه التطبيق المناسب والمنافس لتطبيق الواتساب، إنه أحد أفضل التطبيقات للعمل بها والاعتماد عليها عند الدردشة والتواصل مع الآخرين.

هذا بسبب المزايا التي يقدمها للمستخدمين، التي تكون غير متاحة في تطبيقات أخرى، حيث يمكنك حظر المكالمات لأنه لا يمكن لأحد الاتصال بك، يمكنك أيضًا تحديد الأشخاص الذي يمكنهم رؤية صورة الملف الشخصي وغيرها.

خاصية التليجرم الجديدة

حيث أثار القلق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور خاصية جديدة في تطبيق التليجرام وهي خاصية People Nearby ، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أرقام هواتف المستخدمين الآخرين القريبين منه.

وأيضاً إرسال الرسائل وإرسال طلبات الصداقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الفيس بوك والواتساب، بالإضافة إلى مشكلة معرفة المكان والموقع التي تمثل أكبر تهديد للمستخدمين.

وقد حذر عدد من المستخدمين من أن تطبيق التليجرام من خاصية People Nearby ، أصبح تطبيق التليجرام يمثل انتهاكًا صريحًا للمستخدمين وخصوصياتهم.

كيف تخفي رقمك في تليجرام

وفقًا لـ Lifehacker ، يمكن للمستخدمين التخلص من إزعاج الأشخاص المميزين القريبين أو المستخدمين القريبين من خلال إخفاء أرقام هواتفهم حتى لا يتمكن المستخدمون الآخرون من إرسال رسائل أو إرسال طلبات صداقة للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي تستخدمها.

لإخفاء رقم الهاتف الذي تم تسجيله في تطبيق التليجرام، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية

قم بتعطيل مشاركة بالضغط على أيقونة القائمة ثم انقر فوق الإعدادات.

قم بتحديد الخصوصية والأمان.

الذهاب لتحديد من يمكنه رؤية رقم هاتفي، ثم قم باختيار لا أحد no body

حدد رقم الهاتف.

حدد من يمكنه العثور على عن طريق رقمي.

حدد جهات الاتصال الخاصة بي My Contacts أو لا أحد Nobody

وبهذه الخطوات لن يتمكن لأي شخص أن يعرف رقمك غير الأشخاص الذين تم تحديدهم عن طريقك.