نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إلغاء كول تون فودافون بشكل نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من عملاء فوادفون عن طريقة إلغاء كول تون فودافون بشكل دائم لتجنب دفع رسوم الخدمة، وهي خدمة تتيح للعملاء اختيار جزء من أغنية معينة يمكن للمتصلين سماعها عند الاتصال.

تقدم فودافون العديد من الخدمات التي جعلتها من أوائل شركات الاتصالات في مصر، خاصة بفضل جودة شبكتها في معظم المناطق، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها من وقت لآخر ومناسبة لجميع العملاء.

كيفية الاشتراك في خدمة كول تون فودافون

أتاحت فودافون لعملائها الاشتراك في الكول تون بسهولة، حيث يتطلب معرفة العميل الكول تون الذي يريد الاشتراك به، سواء كانت أغنية أو أنشودة أو دعاء أو قرآن كريم.

ذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة إلى رقم 5555، حيث تقوم الشركة على الفور بتفعيل كول تون المطلوبة، وسيتم خصم الرسوم تلقائيًا من الرصيد.

رسوم الكول تون في فوادفون

تيتح فودافون الاشتراك في خدمة الكول تون مقابل خصم شهري قدره 5 جنيهات من الرصيد لتجديد الخدمة تلقائيًا، وفي الاشتراك الأول تقوم الشركة بخصم 3 جنيهات إضافية للخدمة مع خصم 5 جنيهات للاشتراك الشهري.

كيفية إلغاء خدمة الكول تون عن طريق الكود السريع

يتم تجديد خدمة الكول تون فودافون تلقائيًا إذا كان هناك رصيد كاف للتجديد وهو 5 جنيهات يتم خصمها فورًا وإذا كان لا يوجد رصيد كافي لن يتم تجديد الخدمة، وبالتالي لن تتوقف الكول تون من تلقاء نفسها، يجب على العميل إلغائها.

يمكن للعميل إلغاء الكول تون عن طريق إدخال في لوحة الأرقام بالهاتف الكود * 055 * 00000 # ثم الضغط على اتصال.

بعدها سيظهر للعميل عددًا من خيارات خدمة الكول تون، وهي “إلغاء الكول تون – نغمة كول تون أطول – تقديم كول تون بسعر أقل” ، ويتم اختيار الخيار الأول وستتم إلغائه على الفور.

كيفية إلغاء خدمة كول تون فودافون عن طريق خدمة العملاء

وفرت شركة فودافون لعملائها إمكانية الاتصال بخدمة العملاء للإجابة الاستفسارات والشكاوى والتعرف على الخدمات، عن طريق الاتصال بالرقم الموحد وهو 888 الذي يمكنك من خلاله إلغاء كول تون.

كل ما عليك فعله الاتصال بالرقم واتباع التعليمات الصوتية حتى تتحدث مع أحد خدمة العملاء وتطلب منه إلغاء كول تون مباشرة، وتبلغ ثمن مكالمة خدمة العملاء حوالي 25 قرش لطول مدة المكالمة.