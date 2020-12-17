نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الكأس الرياضية المفتوحة علي جميع الأقمار نايل سات وعرب سات وبدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الكأس الرياضية المفتوحة علي جميع الأقمار نايل سات وعرب سات وبدر، التي يبحث عنها عشاق الرياض في الوطن العربي وبالأخص دول الخليج، حيث أعلنت قنوات Al kass sports عن تغيير ترددها بداية من العام الجديد 2021، لذا ارتفع معدل البحث عن التردد الجديد من قبل محبي متابعة الرياضة في الوطن العربي وتحديدا مباريات كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم، حيث يقدم موقع ثقفني طريقة تثبيت تردد قنوات الكأس الرياضية عبر جميع الاقمار الصناعية وتحديداً (عرب سات، نايل سات، بدر).

تردد قنوات الكأس الرياضية المفتوحة

قنوات الكأس الرياضية المفتوحة هي أحدي القنوات الرياضية القطرية التي تبث مباريات كرة القدم وخاصة الدوريات الخليجية وتتزايد الإقبال علي مشاهدة هذه القنوات نظرا لعدم تشفيرها عكس قنوات بي ان سبورت، وتعد أهم الدوريات التي يتم إذاعتها علي قنوات الكأس الرياضية هي الدوري السعودي للمحترفين والدوري القطري لكرة القدم، بالإضافة إلي إذاعتها إلي بعض البطولات القارية والتي يضعها في منافسة شرسة مع قنوات بي ان سبورت الرياضية.

أهم البطولات التي تبثها قنوات الكأس الرياضية المفتوحة

تبث قنوات الكأس الرياضية المفتوحة عبر ترددها الجديد (بطولة دوري أبطال آسيا، بطولة الدوري التونسي، بطول الدوري القطري، بطولة كأس أمير قطر، بطولة كأس أمم آسيا، بطولة كأس الإتحاد الآسيوي) وتعد أهم برامجها التي يترقبها الملايين (برنامج 90 دقيقة، برنامج الحكم، برنامج الحصاد، برنامج الكرة العربية، برنامج جرايد، بالإضافة إلي برنامج قبل المباراة)، حيث تعد قناة الكأس من أهم القنوات الرياضية العربية المفتوحة المجانية مثل قنوات اون تايم سبورت.



تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك تثبيت تردد قناة الكأس الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد التالي:

التردد 11919 أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي نايل سات.

كما يمكنك إستقبال باقي تردد قنوات الكأس الرياضية المفتوحة علي النايل سات من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد 12149 أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة علي القمر الصناعى عرب سات

التردد: 12245 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة علي القمر الصناعي بدر