نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قناة السعودية الرياضية الجديدة 1442 لمشاهدة كأس الملك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان منذ أيام عن ترددات قناة السعودية الرياضية الجديدة ، وذلك من أجل متابعة كأس الملك في المملكة العربية السعودية، حيث اقترب عام 2020 من نهايته ومع بداية العام الجديد يتم تحديث تردد قنوات السعودية الرياضية 2020 مع اقتراب موعد إذاعة مباراة الهلال والفتح في مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعد القناة السعودية من أكثر وأبرز القنوات متابعة، والتي تتمتع بدورها بقاعدة جماهيرية عريضة، ليس في المملكة فحسب بل في غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، حيث يتابعها المغتربون السعوديون في أوربا وغيرها.

ترددات قناة السعودية الرياضية الجديدة 2020

كما هو معروف تقدم القناة السعودية الرياضية مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي والعديد من الفعاليات والدوريات الرياضية، ويكون ذلك بشكل مجاني بدون الحاجة إلى اشتراك شهري أو سنوي وتقوم القناة في الآونة الأخيرة بعرض الكثير من المباريات الهامة، من ضمنها سيتم نقل مباراة اليوم ما بين فريقي الهلال والفتح ضمن مباريات ومنافسات دور ال16 من كأس الملك، كما سيتم نقل مباراة الأهلي والعين اليوم في الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وفي نفس التوقيت سيبدأ لقاء الوحدة والاتحاد على أرضية ملعب الملك عبد العزيز.

ما هو تردد القناة السعودية الرياضية المحدثة ومتابعة لقاء الهلال والفتح

يمكن متابعة القناة السعودية الرياضية على نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد الرياضية السعودية على نايل سات :

تردد القناة: 12284

معدل الترميز 27500

تصحيح المعامل: ⅚

الاتجاه: عمودي.

ترددات السعودية الرياضية على عرب سات :

تردد القناة: يتم ضبط تردد القناة عليها الرقم 12149

الاتجاه: يتم ضبطه على الاتجاه الأفقي

معدل الترميز: يتم الضبط على 27500

معامل التصحيح يكون: 5/6.

ترددات القناة السعودية على ياه سات تحديث شهر ديسمبر 2020:

تردد القناة يتم ضبطه على 12418

الاتجاه : يجب أن يكون عمودي

معامل التصحيح يجب أن يكون “5/6”

معدل الترميز كالعادة 27500.

تجدر الإشارة إلى أن من المتوقع أن يتم تحديث التردد في شهر يناير القادم من سنة 2021 وسنقوم بوضع التردد الجديد عن طريق هذا المقال في حال تحديث الترددات من إدارة القناة على احد الأقمار المتاحة.