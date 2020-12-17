نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 بآخر تحديث لأحدث برامج الأطفال على النايل سات بجودة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحظى تردد قناة طيور الجنة 2021 بأعلى نسبة بحث بين كافة الأفراد من الكبار والصغار عبر محرك البحث جوجل، سعيًا وراء إيجاد قناة مُميزة تهتم بالأطفال تُقدم العديد من البرامج والأغاني والمُنوعات المُسلية لها، حيث تُعد طيور الجنة من أروع قنوات الأطفال التي بدأت منذ فترة وأصبحت القناة الفضائية الأولى للأطفال والأكثر مُشاهدة بين الملايين حول العالم، نظرًا لما تقدمه بصورة مجانية بدون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم، فيمكن لأي فرد ضبط التردد عبر شاشتهم بكل سهولة.

تردد قناة طيور الجنة 2021

تتميز قناة طيور الجنة بأنها من أهم القنوات المُتخصصة للأطفال في الوطن العربي أجمع، وهي تُقدم العديد من الأناشيد والأغاني التي تحمل بداخلها صيغات من القيم والأخلاق، وتُساعد الأطفال على معرفة الأخلاق الحسنة واحترام الكبير والعطف على الصغير، كما أنها تحسهم على عدم السخرية من الآخرين مهما كانت إمكانياتهم، وتُعلمهم العادات الحسنة التي يحث عليها المجتمع الشرقي الإسلامي.

ويُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات من خلال إدخال تردد 11315 عمودي بُمعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

نشأة طيور الجنة

بدأت قناة طيور الجنة بثها الفضائي للأطفال في عام 2008، وهي من القنوات المملوكة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، ويُقوم بتقديم العديد من البرامج بمشاركة أبنائه نجوم قناة الجنة، وتخصصت القناة منذ بداية إطلاقها في إذاعة البرامج والأغاني والكليبات المُصورة التي تم تحضيرها مُخصصًا للأطفال بمشاركة نجوم أطفال لتكون المعلومة أسهل في الوصول إلى القلوب، فتهدف القناة إلى مُخاطبة الأطفال في مختلف السنوات العمرية من خلال الموسيقي والحركات الراقصة، سعيًا وراء القدرة على الوصول لمُشكلات الأطفال والتعامل معها.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بأنها من أقوى القنوات التي نجحت في تقديم مادة إعلامية قوية ساعدت الكثير من الأهالي على ترك أبنائهم أمام القناة بدون أي خوف مما يتم عرضه، حيث تُراعي جيدًا الأخلاقيات الإسلامية في كل ما تقدمه من برامج وأغاني، وتهدف إلى التقليل من الإعلانات المملة التي تُسبب الضيق للأهالي، بالإضافة إلى مُساعدتهم على التعلم والاستفادة من الوقت، عن طريق عرض الأغاني عن الأعداد والأرقام والحيوانات والألوان باللغة العربية واللغة الإنجليزية ليكون الوقت الذي يُقضيه الطفل أمام القناة من الأوقات المُميزة والمفيدة أيضًا.