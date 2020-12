نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات على الواتساب الجديد والسناب يمكنك من المتعة على الدردشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الواتساب منذ أيام عن صدور تحديثات أخيرة جديدة يتضمنها التطبيق، يمكن لكافة المستخدمين استخدام التحديث الأخير وفقاً للإجراءات التي شرحها وعرضها من خلال هذا المقال، حيث يستعد مستخدمو الواتساب للحصول على تحديث جديد يتضمن تغيير لون واجهة التطبيق لجعله أكثر متعة حيث يختبر الحصول على لون أخضر داكن جديد، ووفقاً للتفاصيل سيتم تمكين جميع مستخدمي أبل من مشاهدة اللون الجديد على واتساب في التحديث التجريبي 2.20.80.22 الخاص به، كما سيتم إجراء بعض التغييرات الجديدة أيضاً على إصدار سطح المكتب WHATSAPP WEB

تحديثات على الواتساب الجديد:

بعد أخر تحديث أوضحه هذا التطبيق لون جديد، وسيكون اللون الجديد مستخدما أيضاً عند تفعيل خاصية الوضع الداكن DARK MODE، وعلاوة على ذلك يمكن لمستخدمي الويب رؤية اللون الجديد عند تحميل التحديث 2.2049.7، ويذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واجهوا بعض المشاكل في التطبيقات المملوكة لفيسبوك منذ أيام بما في ذلك تطبيق ماسنجر وواتساب وانستجرام، حيث شهدوا انقطاعات في الخدمات في مناطق مختلفة حول العالم ووجدوا صعوبة في نشر أي شىء أو الوصول إلى رسائل وقصص الأخبار المباشرة.

سناب شات الجديد يقدم الإبداع لتصميم بعض الإبداعات الفنية المتاحة :

أعلن تطبيق سناب شات عن تحديثه الجديد الذي يقدم فرصته لكافة المستخدمين لهذا التطبيق، وذلك بهدف تصميم رقصاتهم الفريدة والتعبير عن الروح الفنية بداخلهم من خلال تأليف مقاطع فيديو موسيقية خاصة بهم في تحديث هو الأول من نوعه على مواقع التواصل، ويستطيع المستخدمين من خلال ذلك متابعة وإنشاء مقاطع فيديو موسيقية خاصة بهم ومشاركتها على حساباتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي هذا التطبيق يمكنه اتقان هذه الحركات، وهذه من خلال تنشيط عدسة SNAP 30 المصممة لتتبع الجسم، وتشغيل تأثيرات الرسوم المتحركة بناء على الحركات داخل العرض الكاميرا وتضيف مؤثرات خاصة، مثل صواعق البرق أو قلوب النيون المضاءة.

وقد أشارت مصممة حركات الرقص والمغنية ديتو أن هذه الخاصية الجديدة بها رقصتها و أغنيتها المفضلة على أيقونة MOVE IT هي ALL ON MY TEAM أحب كيف أن كل شىء راق وسهل في الاستخدام وتعمل العدسات مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.