نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة متابعين تويتر بالآلاف بدون تعب طريقة زيادة المتابعين في تويتر عبر انشاء اعلان ممول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف ازيد متابعين تويتر؟ وما هي طريقة زيادة متابعين تويتر بالآلاف بدون تعب وكذلك زيادة عدد مشاهدات تغريداتك على تويتر، وما هي أفضل طريقة لإنشاء اعلان ممول تويتر غير مكلف وتحقيق أفضل النتائج؟، كل تلك التساؤلات وأكثر نوضحها لكم من خلال موقع ثقفني، حيث يُعد تويتر أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة بين مواطني الدول العربية وخاصة دول الخليج، وحتى تستطيع زيادة عدد متابعين تويتر يجب أن تقوم بإنشاء اعلان ممول في تويتر وهي أسهل وأضمن طريقة لجلب أكبر عدد من المتابعين في أقصر وقت ممكن، لذلك سنتناول تفصيلا وبالخطوات طرق إنشاء إعلان ممول ناجح بشكل احترافي من الألف إلى الياء على تويتر، مع معرفة طرق الاستهداف سواء من أجل نشاط تسويقي أو بهدف زيادة متابعين تويتر.

طريقة زيادة متابعين تويتر عبر انشاء اعلان ممول

حتي تستطيع عمل اعلان ممول ناجح وزيادة عدد متابعين تويتر في وقت قصير يجب أن تقوم بعملية استهداف ناجحة، حيث يتم الدخول على حسابك في تويتر ويتم الضغط على المزيد ثم إختيار إعلانات تويتر، وسنلاحظ ظهور عدة خيارات وهي كالتالي:

مشاركات التغريدة ويتم اختيارها في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد المشاركات على تغريدة.

ويتم اختيارها في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد المشاركات على تغريدة. مشاهدات الفيديو المروج ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد المشاهدات على الفيديو ويُقصد به فيديو قصي.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد المشاهدات على الفيديو ويُقصد به فيديو قصي. الوعي ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد أكبر عدد من الأشخاص يشاهدون تغريداتك والمحتوى الخاص بك.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد أكبر عدد من الأشخاص يشاهدون تغريداتك والمحتوى الخاص بك. نقرات الموقع الإلكتروني أو التحويلات ويتم اختياره في حالة إذا كنت تمتلك موقع إلكتروني وتريد من زوارك الوصول له عبر تويتر.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تمتلك موقع إلكتروني وتريد من زوارك الوصول له عبر تويتر. مشاهدات إعلان الفيديو أثناء البث ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد مشاهدات فيديو خاص بك عبر تويتر.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد مشاهدات فيديو خاص بك عبر تويتر. المتابعون ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد متابعين حسابك في تويتر.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد متابعين حسابك في تويتر. عمليات تثبيت التطبيق ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد تحميلات التطبيق.

ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد زيادة عدد تحميلات التطبيق. إعادة التفاعل بالتطبيق ويتم اختياره في حالة إذا كنت تريد من المستخدمين لديك فتح تطبيق خاص بك.

طريقة زيادة عدد مشاهدات تغريداتك

حتى تستطيع زيادة عدد متابعين تويتر سوف تقوم باختيار أيقونة المتابعون، أما إذا كنت ترغب في زيادة عدد المشاهدات على تغريداتك، وضمان وصول التغريدات الخاصة بك إلى أكبر عدد من الأشخاص المستهدفين يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:

يتم الضغط على خيار الوعي ثم إدخال اسم الحملة، ومعلومات مصدر التمويل أي البطاقة الائتمانية التي ستقوم بالتمويل من خلالها. عليك بعد ذلك إدخال الميزانية اليومية، مع تحديد تاريخ بدء الحملة وتاريخ انتهاء الحملة، ثم الضغط على ( التالي ). يتم تسمية المجموعة الإعلانية ويمكنك تحديد وقت معين لظهور الإعلان، كما يمكنك تحديد إجمالي المجموعة الإعلانية، ثم الضغط على ( التالي ). سوف يتم ظهور الخانة الخاصة بالاستهداف وهي أهم شئ في الحملة وتعتمد على نوع الإعلان مثلا الجماهير يتم تحديد الكل، ويمكنك تحديد النوع بين الرجال والنساء والأعمار كذلك. يتم إرفاق الموقع الجغرافي عن طريق إدخال البلد التي تستهدفها في الإعلان كما يمكنك إضافة مكان مُخصص داخل الدولة سواء مدينة أو حي. يتم تحديد الكلمات الرئيسية وهي من أهم أساليب نجاح أي حملة إعلانية، على سبيل المثال إذا كنت تستهدف مجال التسويق الإلكتروني عليك كتابة الكلمات التالية: تسويق إلكتروني، برمجة، برمجة الكمبيوتر، وسيتم ظهور عدد المهتمين بتلك الكلمات الرئيسية وكذلك تحديد عدد المهتمين داخل المكان الذي قمت باستهدافه، يتم الضغط على ( التالي ). سيتم اقتراح تغريدات لديك للتسويق أو عرض إعلان خاص بك عليك اختيارها فهي مُحتوى الإعلان الممول، ثم يتم الضغط على ( التالي ). يتم الضغط على إطلاق الحملة وسيتم مراجعتها فيما لا يقل عن ساعة ثم يتم تفعيل الحملة بنجاح.

تتشابه طريقة إنشاء إعلان ممول مع اختلاف الأهداف من إنشاء وراء الحملة الإعلانية سواء بهدف زيادة متابعين تويتر أو غيره، قم باتباع نفس الخطوات في حالة ما إذا كنت ترغب في زيادة مشاركات التغريدة، مشاهدات الفيديو المروج، الوعي، نقرات الموقع الإلكتروني أو التحويلات، مشاهدات إعلان الفيديو أثناء البث، زيادة متابعين تويتر، عمليات تثبيت التطبيق، أو إعادة التفاعل بالتطبيق من خلال تويتر.