نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020 ، أعلنت وزارة الداخلية المصرية نتيجة قبول الدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين وذلك يوم الخميس الموافق 17/12/2020 ، وقد تم اختيار الطلاب الجديد من خلال ضوابط ومعايير تم تحديها لقبول الطلاب الجديد وقد تم إرسال رسالة نصية أو من خلال الاتصال التليفوني الطالب المقبول في أكاديمية الشرطة .

كما أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة لعام 2020 والضباط المتخصصين كما أن المؤتمر عقد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وحضر المؤتمر اللواء احمد إبراهيم مساعد وزير الخارجية .

عدد الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لعام 2020 -2021

وقد بلغ عدد المتقدمين لكلية الشرطة 55226 طالباً لعام 2020 -2021 .

الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة 39767 .

عدد طلاب المؤهلات الجامعية 5432 .

كما أن عدد طلاب خريجي الحقوق 10027 .

كما أن هناك العديد من الاختبارات التي خضع إليها المتقدمين لكلية الشرطة كما أن هذه الاختبارات خضعت للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي .

كيفية الاستعلام عن نتيجة طلاب الشرطة 2020

نحصل على نتيجة قبول بكلية الشرطة فور إعلانها يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة الداخلية .