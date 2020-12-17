نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النهار الجديد على النايل سات مع بداية العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير تردد قناة النهار الفضائية المصرية على النايل سات، والذي سيشهد تعديل عدة ترددات لأشهر القنوات الفضائية التي لها متابعة وقاعدة جماهيرية كبيرة، من بينها قناة الأخبار الشهيرة اكسترا نيوز، وقنوات صدى البلد وسي بي سي، وحتى لا يفقد المشاهد المتابعة للبرامج التي يفضلها، وضعت القنوات الترددات الجديدة على برامجها المتنوعة، وطالبات بضرورة التحديث للتردد في أجهزة الاستقبال قبل بداية العام الجديد 2021 والمتبقي عليه أقل من 15 يوم.

أكدت قناة النهار أن انقطاع الإرسال على التردد الحالي سيكون بنهاية الشهر الجاري ديسمبر 2020، ويجب على متابعي القناة الانتقال غلى تردد قناة النهار الجديد، وإدخاله لجهاز الاستقبال على حسب معدلات الترميز المستخدمة وقطبية الاستقبال ومعامل تصويب الخطأ الجديد، وبالتالي يستمر استقبال البرامج الرياضية والثقافية والدرامية المتنوعة التي يتم تقديمها من خريطة البرامج اليومية.

تردد قناة النهار الجديد

استحوذت قناة النهار على نسبة كبيرة من المتابعة خلال الشهور الماضية، بعد ان احتوت خريطة البرامج لها على باقة متنوعة من برامج التوك شو، منها ما يقدمه الإعلامي الشهير محمود سعد، ويتناول عرض لأهم المواقع التاريخية المصرية، والحديث عن نشأتها، كما يوجد برنامج رياضي شهير يقدمه أحمد حسام ميدو، يناقش أخبار الرياضة المصرية والعربية والعالمية، وانتقالات اللاعبين وأخر استعدادات الأندية للبطولات المحلية والقارية.

التردد الجديد الذي ستنتقل له قناة النهار سيكون 11785 بقطبية رأسي ومعدل التصحيح 5/6، والترميز 27500 .