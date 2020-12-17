نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ايميل جديد شخصي إلكتروني لإتمام الأعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل ايميل جديد أصبح الآن لا يستطيع أحد على وجه الكرة الأرضية العيش بدون الأنترنت والذي أصبح وسيلة للحصول على كل ما يرغب به الأفراد من حول العالم ويبحث الأفراد عن كيفية عمل ايميل شخصي لكي يتمكنوا من استخدم الانترنت بشكل رسمي ويتم من خلال هذا الايميل التعرف على هوية المستخدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل ايميل جديد.

عمل ايميل جديد

يرغب الأفراد من رواد الأنترنت حديثًا في عمل ايميل جديد وذلك لتعريف أنفسهم للمستخدمين الأخرين وكذلك لتمكنهم من الحصول على الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الانترنت حيث أنه لا يسمح للفرد بالتمتع بالكثير من الخدمات بدون وجود ايميل لذا فإن الأشخاص يبحثون بشكل مكثف عن كيفية عمل ايميل شخصي .

كيفية انشاء حساب Gmail بسهولة

يعتبر حساب Gmail من أسهل الحسابات التي يمكن للفرد الحصول عليها وذلك من خلال التسجيل على الموقع الخاص بهم مع ضرورة التسجيل من خلال إضافة بيانات صحيحة لكي يتم التسجيل بشكل صحيح، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لجوجل.

يتم اختيار كلمة Gmail من أعلى الصفحة وبعد ذلك اختيار كلمة إنشاء حساب ويتم الاختيار أما حساب شخصي أو حساب تجاري لشركة أو مؤسسة.

يتم بعد ذلك طلب الاسم واسم العائلة وكذلك الاسم المراد إنشاء الايميل به وإضافة كلمة السر المراد استخدامها.

بعدها مباشرة يطلب الموقع إدخال رقم الهاتف المحمول واختيار البلد وبعدها يتم كتابة بريد الكتروني بديل يتم التواصل عليه في حالة فقدان الحساب، وبعدها يتم الضغط على كلمة التالي ويتم استلام رسالة على الهاتف بكلمة السر لاتمام عملية التسجيل.

يتم بعد تأكيد التسجيل الدخول مباشرة على ايميل Gmail الذي تم إنشائه أخيرًا.

إنشاء حساب جوجل

يتوجه العديد من المستخدمين إلى إنشاء حساب خاص بجوجل وذلك لانه يتم استخدامه في أكثر من مجال من أهمها إدارة بعض الأعمال الخاصة بهم وجدولة أعمالهم وكذلك يتم استخدامه في الكثير من أجهزة الجوالات الحديثة كحساب أساسي.

إنشاء بريد الكتروني مجاني

من المتعارف عليه أن إنشاء أي ايميل الكتروني يكون مجانًا تمامًا سواء كان هذا البريد خاص ب Gmail أو Hotmail أو Yahoo mail ولكن من الضروري في كل هذه المواقع ان يتم كتابة بيانات سليمة وصحيحة لضمان استمرار الحساب والتأكد من هوية المستخدم عند عمل ايميل جديد .