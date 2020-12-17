نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل فورت نايت Fortnite وكيفية الحصول على أسلحة وسكنات وملابس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على أسلحة وملابس فورت نايت وسكنات ، تعتبر لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب الإلكترونية التي حصلت على إعجاب شديد من اللاعبين في مختلف دول العالم ، كما تم إطلاق لعبة فورت نايت أول مرة في عام 2017 ميلادية كما أن هذه اللعبة يمكن لعبها بواسطة البلاي ستشن والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغن من أكثر ما يميز هذه اللعبة أن يتجاوز عدد اللاعبين حوالى مائه وخمسة .

طريقة تحميل فورت نايت Fortnite من مثبت fort knight

ان هذه اللعبة يمكن لعبها من جميع اجهزة الاندرويد لان شركة Epic Games قدمت برنامج متوافق مع جميع الأجهزة وهي كالتالي :-

نفتح الصفحة الخاصة بلعبه فورت نايت من خلال الإنترنت .

ثم نضغط على تطبيق Epic Games .

سوف تظهر لك رساله لكى توافق على تحميل الملف ، وعلى اللاعب ان ينتظر حتى تتحمل اللعبه .

لتثبيت البرنامج يجب تشغيل الملف يدوياً .

بعد ذلك نقوم بتشغيل Epic Games وعلى اللاعب ينقر على تنزيل Fortnite .

ثم ننتظر قليلاً حتى تثبت اللعبه تلقائياً .

وبعد التثبيت يمكنك اللعب مباشرة .

كيفية الحصول على أسلحة وملابس فورت نايت وسكنات

هناك أكثر من 160 مبنى سكني وكل مسكن مقسم الى 5 وحدات كما فنه يمكن استخدام هذه الوحدات السكنية للحصول على شخصيات متنوعة كما يمكن تغير شكل الاسلحة بالكثير من الأشكال المتنوعة كما يوجد منها المجاني كما يمكن ربحها من خلال اللعبة او شرائها مقابل نقود .

خطوات شراء سكنات فورت نايت

هناك طريقتين للحصول على سكنات فورت نايت ويعتبر من أفضل الطرق البسيطة والسهلة للحصول على السكنات وهما :-

الطريقة الأولى للحصول على سكنات فورت نايت

أولاً يجب على اللاعب شراء حسابات من مواقع موثوق منها كما يمكن توفيرها بشكل مجاني بطريقة أمنه حتى لا يتعرض اللاعب إلى النصب .

الطريقة الثانية للحصول على سكنات فورت نايت

نحصل على سكنات فورت نايت من خلال مجموعات الفيس بوك لان هناك العديد من المجموعات التي تكون متخصصة في بيع وشراء الحسابات كما أن هذه المجموعات تمكنك من تبديلها مجاني والآخر بمقابل ولك يجب اتباع هذه الخطوة بحذر لأنه هناك عملية نصب في هذه الطريقة .