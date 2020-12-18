نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة من فيسبوك للمقالات الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة جديدة من فيسبوك للمقالات الكبيرة، في الاجتماع الأخير لشركة فيسبوك أعلنوا عن عملهم الحالي عن خاصية وميزة جديدة لمستخدمي فيسبوك ومن يواجهون مشاكل في قراءة المقالات الكبيرة على فيس بوك، حيث تسمح تلك الميزة بقراءة المقالات في وقت أقل بدون الحاجة للعودة للمقال الأصلي، بالإضافة لأنه سيتم إضافة جهاز استشعار عصبي قادر على قراءة الأفكار ليقوم بدوره في تحويلها لأفعال بالأجهزة الإلكترونية بدون الحاجة لمساعد شخصي.

تطورات شركة فيس بوك

في لقائها الأخير أوضحت Facebook أن ذلك العام لم يكن سهلاً على الإطلاق نتيجة للعديد من الأحداث التي مرت على مدار السنة من خطابات الكراهية نتيجة لمقتل جورج فلويد، ونتيجة لاجتياح فيروس كورونا للكرة الأرضية، وقضايا الأمن والخصوصية لمستخدمي فيس بوك والعديد من القضايا الفدرالية الأخرى التي تم رفعها ضد شركة Facebook على مدار هذا العام.

ولكن وفقًا للرئيس التقني لشركة فيس بوك مايك شروبر أن هذا العام لم يكن فقط مليء بالمشاكل والقضايا للشركة فقط، ولكنه كان عامًا مثمرًا وذو إنتاجية عالية نتيجة لاضطرار الشركة والكثير من الشركات الأخرى، لجعل الموظفين يعملوا من منازلهم للخوف من انتشار فيروس كورونا، مما زاد من إنتاجية العمل بشكل واضح، وأوضح أن الشركة الآن لا تسعى لتطوير فيس بوك فقط ولكن لتطوير خدمات أخرى ستساعد بدورها ملايين الأشخاص.

بالإضافة لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي سيقوم بحل مشكلة ثغرات الأمن التي يعاني منها بعض المستخدمين، وتم توفيرها الآن ليعمل على خطابات الكراهية الموجهة على فيس بوك.

خاصية اختصار المقالات الكبيرة على فيس بوك

ومن أهمية الذكاء الاصطناعي أيضًا هو استخدامه في تقليل حجم المقالات الضخمة على فيس بوك، حيث سيكون قادرًا على جعل المقال مثل نقاط يسهل قراءتها ليقبل من حجم المقال، وذلك من خلال أداة هي TLDR.

ومع الوقت قد يتم توفير خدمة قراءة تلك المقالات بطريقة صوتية المخلص أو للمقال بأكمله، وتسعى شركة فيس بوك دائمًا لتنال إرضاء المستخدمين حتى تكسب ثقتهم وتتمكن من متابعة التطورات الحالية.