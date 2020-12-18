نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب يودع ملايين الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب يغادر الهواتف خلال أيام، بين كل وقت والآخر حدث تغيرات ويحدث تحديثات كبيرة في عالم الإنترنت وخاصة عالم الهواتف الذكية، في عصرنا الحالي أصبح الهاتف الذكي أو المحمول أو الموبايل من الأشياء الأساسية التي يجب على كل فرد أن يقتنيه، فأصبح الفرد يدرس من خلاله وأصبح الموظف بنحو شغله من خلاله.

تحديث واتساب الجديد

من أكثر التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا من حيث الاستخدام هو تطبيق واتساب، من خلاله يقوم الفرد بالتواصل مع الآخر ويعرف عنه جميع الأخبار، كما أنه من التطبيقات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير للاستخدام، وبين وقت والآخر يقوم واتساب بتحديث نفسه لكي يجاري الوقت الحالي، وأيضًا لكي ينافس باقي التطبيقات.

متى يودع واتساب الهواتف الذكية

منذ وقت قليل تم الإعلان عن وقت توديع واتساب بعض الهواتف الذكية، حيث أنه سوف يطرأ عليه بعض التغيرات الهامة التي سوف تساعد على جعل واتساب أكثر تجديد وأكثر أهمية ويصبح استخدامه أفضل وأسهل.

سوف يكون هذا التغيير ابتداًء من أول يوم في شهر يناير للعام القادم الجديد 2021، وهناك بعض الأجهزة المحمولة التي سوف تتعرض لذلك وليس جميع الهواتف ويرجع ذلك إلى أن هناك تغيرات سوف تطرأ على بعض أجهزة الأندرويد وال ios وجميع الأجهزة المواكبة لها.

وطبقًا للخبر الذي تم الإعلان عنه فسيكون يوم الثلاثاء هو أول يوم في الشهر القادم يناير هو بداية السنة الميلادية الجديدة، وسوف يتوقف تطبيق واتساب عن جميع أجهزة الآيفون التي تعمل فقط بنظام ال ios على الأقل وأيضًا هذا الأمر سوف يشمل جميع أجهزة وطرازات آيفون فور.

ولكن أجهزة 4s وأجهزة 59 وأجهزة 5S9 وأجهزة 5cg وأجهزة 6g وأجهزة 6sg سوف يحدث تغير وتحديث في أنظمة تشغيلها، ولكن أجهزة الأندرويد ذات الإصدار الذي يسبق 4.0.3، وهذا الأمر يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف مثل HTC ديزاير، وأجهزة إل جي أوبتيموس بلاك أجهزة موتورولا رازر، و أجهزة سامسونج جالاكسي إس تو سوف يتوقف عنه تطبيق واتساب.