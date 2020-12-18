نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات الفضائية المتميزة والموجهة أساساً للأطفال من كافة الأعمال، لذا فإن ضبط تردد قناة طيور الجنة واستقبالها على شاشة التليفزيون بالمنزل يعد من الأمور المهمة بالنسبة للأطفال في كل بيت في أرجاء الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، حيث يستمتع الأطفال في جميع الأعمار بمشاهدة ما تثبه قناة طيور الجنة من برامج وأغاني وأناشيد دينية، حيث تجذب قناة طيور الجنة الأطفال في مختلف الأعمار بسبب الأداء البسيط والمتميز الذي يؤديه القائمين على قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وسهيل سات:-

قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال المتميزة والتي يحب ويحرص على مشاهدتها الملايين من الأطفال في وطننا العربي وذلك لما تقدمه من برامج وأناشيد تعلم الأطفال الأخلاق والصفات الحميدة والقيم الإنسانية الراقية مثل الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الكذب وعدم قول الزور وعدم السخرية من الآخرين واحترام الكبير والعطف على الصغير وغيرها من القيم الدينية التي حثت عليها جميع الأديان.

كما تقدم قناة طيور الجنة أيضاً مجموعة من البرامج للأطفال الصغار والكبار التي تهدف إلى حب الوطن والدفاع عنه ضد الأعداء، ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات عبر أحدث الترددات لقناة طيور الجنة كما يلي:-

* تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة 2021 على القمر الصناعي نايل سات:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب 11315 27500 عمودي

* تردد قناة طيور الجنة 2021على القمر الصناعي سهيل سات:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب 11310 30000 عمودي

* تردد قناة طيور الجنة 2021على القمر الصناعي عرب سات:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب 11632 27500 عمودي

وتبث قناة طيور الجنة برامجها على مدار ال24 ساعة عبر أحدث الترددات مجاناً للأطفال فى مصر وكافة أنحاء الدول العربية، ودائماً ما تشجع قناة طيور الجنة في البرامج والأناشيد التي تقدمها للأطفال من مختلف الأعمار في كافة أقطار الدول العربية من المحيط إلى الخليج على ضرورة الوحدة بينهم وعدم الفرقة، لأن الفرقة فيما بينهم تؤدي إلى تكالب الأعداء عليهم طمعاً في أوطانهم.

وقناة طيور الجنة تعد من القنوات الأساسية التي تحرص كل أسرة على استقبال البرامج والأغاني والأناشيد التي تبثها القناة للأطفال لأنها تخاطب الأطفال بعقليتهم، ولو نظرنا إلى مشاهدين قناة طيور الجنة فإننا سنجد أنها لا تقتصر على الأطفال فقط وإنما تمتد أيضاً إلى الكبار، حيث أن من شاهد قناة طيور الجنة منذ انطلاقها عام 2008 أصبحوا الآن من الشباب والذين أصبح لديهم أسرة، ولهذا فإنهم يحرصون على أن يشاهد أطفالهم قناة طيور الجنة كما شاهدوها هم من قبل وهم صغار مثلهم.

معلومات عن نشأة قناة طيور الجنة:-

بدأت قناة طيور الجنة في البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من 25 يناير 2008، ثم تبع ذلك انطلاقها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك على يد مالكها خالد عبد الله جبريل، ومنذ نشأتها وهي تقوم بتقديم مجموعة من الأغاني والبرامج التي تم تصميمها خصيصاً لمخاطبة الأطفال مصحوبة بمؤثرات حركية وموسيقية من قبل نجوم قناة طيور الجنة وهم :- خالد المقداد مالك القناة وأولاده وليد والمعتصم وجنى وجاد وإياد وسند، كما يشارك معهم أيضاً زين مقداد ويارا مقداد أبناء أحمد المقداد شقيق خالد المقداد مالك القناة.

وهناك نجوم أخرين يعملون في قناة طيور الجنة وهم:- مراد شريف وهو منشد أردني من أصل فلسطيني، وبراء العويد منشد سوري، وإبراهيم السيلاوي وهو مدير برامج وفعليات قناة طيور الجنة.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها قناة طيور الجنة وظل راسخة في وجدان وأذهان الأطفال من كافة الأعمار هي :- (ماما جابت بيبي، ماما وبابا، كيف الحال، بابا جاب لى بالون، ..إلخ)، وغيرها من الأغاني التي يحب الأطفال سماعها ومشاهدتها.

كما تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأغاني المتميزة أثناء الاحتفال بالأعياد مثل عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك مثل أغاني (معمول العيد- العيد- هالعيد غير).