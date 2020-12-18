نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2021 والقمر الصناعي عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2021، التي يبحث عنها الكثيرون من أولياء الأمور في الوطن العربي نظرا لما تقدمة القناة من برامج مفيدة للأطفال، حيث تزرع Toyor El Janah channel بالأطفال الثقة في النفس وكيفية الاعتماد علي الذات إضافة علي ذلك كيفية احترام الوالدين، كما تقدم القناة برامج بها المغامرة الشيقة والممتعة والتي تعجب الكثيرون من الأطفال، حيث ظلت قناة طيور الجنة في المراتب الأولى في نسب المشاهدة في السنوات الأخيرة وذاد إقبال البحث عن تردد قناة طيور الجنة في الآونة الأخيرة نظرا للإعلان عن تغيير تردد القناة في بداية عام 2021، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني اهم نجوم وفقرات قناة طيور الجنة وطيور يببي على نايل سات وعرب سات.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة التي تبث علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات التي تم انطلاقها في عام 2008 هي ملك إلي الأستاذ خالد مقداد وهو من اصل فلسطيني وصاحب جنسية أردنية، يعاونه في بث البرامج المذاعة على القناة زوجته مروة حماد بالإضافة إلي أبناءة (وليد، جني، المعتصم بالله، سند، جاد)، كما يعاونه أيضاً المنشد ذات الصوت العذب مراد شريف وهو فلسطيني الجنسية، بالإضافة إلي المنشد السوري براء العويد الذي يتمتع بحب الكثير من الأطفال، تعد اشهر الأغاني التي تتعلق في ذهن الصغار والكبار منذ زمن بعيد (ماما جابت يببي).



تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2021

تقدم قناة طيور الجنة طوال اليوم على مدار 24 ساعة العديد من البرامج التي تهدف إلي إضافة معلومات وقيم حميدة يتم زرعها في الأسر العربية، وتأتي اهم هذه البرامج (برنامج أخبار الدار، الرسام الصغير، رياضة في رياضة، ماما قالت، كواليس، أنا أحبكم) والعديد من البرامج الغنائية لصغار السن، نظراً إلي المحتوي القيم التي تقدمه قناة طيور الجنة ارتفع البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021م، كما تبث قنوات طيور الجنة بالعديد من اللغات (العربية، الانجليزية، التركية، الفرنسية).



تردد قناة طيور الجنة Toyor El Janah channel على النايل سات 2021

يمكنك الآن تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد من خلال وضع التردد الجديد كالآتي:

التردد: 11315.

القمر: نايل سات.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات

يستطيع المشاهدين على مستوى أنحاء العالم ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال التردد الجديد التالي:

التردد 11310

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

عمودي.

قناة طيور الجنة يببي

تتميز قناة طيور الجنة يببي بانها تقدم فقرات كرتونية يحبها الأطفال من عمر صغير جدا حيث تختلف قناة طيور الجنة عن طيور يببي في العديد من الفقرات حيث يتم البث في قنوات يببي حيث تجد فيه قنوات يببي الكثير من الأناشيد الجميلة التي تلفت أنظار الطفل، لذا يمكنك تثبيت القناة من خلال تردد القناة الجديد 11567 مع معدل ترميز 27500 على استقطاب عمودي.

نجوم قنوات طيور الجنة