نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون سبورت الجديد ON Sport 2021 عبر الأقمار الصناعية بعد التعديل الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون سبورت الجديدة 2021 على القمر الصناعي نايل سات تعمل الآن بكامل قوتها والتي يبث عليها مباريات الرياضية، ومنذ أن تم افتتاح سلسلة قنوات أون وهي تبث للمشاهد جميع ما يسعده بمحتوى محترم يناسب الأسرة المصرية، فقد بدأ بث قناة أون سبورت منذ عام 2017، وقد كان يذاع عليها أشهر مباريات الدوري والكأس والبطولات الرياضية المختلفة، ولكن منذ عدة أشهر أعلنت إدارة قنوات أون بتغير أسم القناة لكي يكون قناة جديدة تحمل اسم أون تايم سبورت، والتجديد لم يكون في الاسم فقط وإنما في محتوى القناة من تجديدات في البرامج وإمكانيات تكنولوجية أكبر وبمستوى أعلى، وخدمات يستفيد منها الجمهور المشاهد في كل أنحاء الوطن العربي وليس مصر فقط فمتابعي قنوات أون سبورت الجديدة كثر، ومع ذلك التطوير بحثنا عن تردد القناة الرياضية الجديدة أون تايم سبورت 2021 وطرحناه لكم في السطور التالية.

تردد قناة أون سبورت الجديد 2021

مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد لاحظ تغيير تردد كل القنوات الرياضية وقنوات الدراما وقنوات الأطفال، فكل قناة تذيع أثناء بثها التردد الجديد لها حتى يتمكن المشاهد عند توقف البث بنهاية العام ومتابعته من جديد، ومن ضمن القنوات الرياضية قناة أون تايم سبورت الجديدة التي تعمل بجودة عالية تناسب جودة شاشات التليفزيون لمشاهدة ممتعة من المنزل، والإشارة الجديدة خالية من التشويش ولالتقاط تردد أون سبورت الجديدة 2021 للقمر الصناعي نايل سات أضبط قمرك على التردد التالي:

تردد أون سبورتس الجديد: 10835، استقطاب أفقي. معامل الترميز: 27500 معامل التعديل: 5/6

تردد قناة ON SPORT 2021

تعتبر تلك القناة من أهم القنوات الرياضية التي بها إذاعة للمباريات الشاغلة لبال المشجع المصري لكل الفرق.

تبث قناة أون تايم سبورت الجديدة أهم مباريات كأس السوبر التي تقام غالبا ما بين نادي الأهلي والزمالك ومباريات الدوري المصري.

كما إنها متخصصة أيضا في المباريات للرياضات المختلفة من السلة والكرة الطائرة والسباحة وغيرها من المسابقات.

وبعد أنتهاء المباريات خاصة كرة القدم تبث قناة ON Time sport، باقة من أفضل استوديوهات التحليلية للمباراة.

يضم الاستوديو التحليلي لمباريات ومسابقات كرة القدم أشهر لاعبي الساحرة المستديرة من كافة الأندية المختلفة.

من أهم برامج القناة الجديدة برنامج اللاعب السابق أحمد شوبير الذي يأتي باسم أون تايم ويقدمه معه الإعلامي سيف زاهر.

كما يقدم برنامج ستاد مصر الذي يعرض طوال الأسبوع يقدمه الإعلامي تامر صقر ويرافقه كريم خطاب.

من أهم مزايا قناة أون سبورت 2021، بأنها مستمرة في البث بتقنية عالية سواء بالصوت أو الصورة.

وتم تصميمها بأفضل الأجهزة والأساليب التكنولوجية الحديثة التي تضاهي قنوات العالمية الرياضية.

قناة أون الرياضية الجديدة تبث محتواها بشكل يومي وكل يوم يوجد لديها جديد يناسب المشاهد كله حصري وجديد.

أعلنت إدارة القناة على التعاقد مع اشهر معلقي المباريات للتعليق على المباريات التي تبث في الفترة القادمة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم على قناة أون سبورت الجديدة

أقيمت أمس الموافق 2020/12/17، مباراة كرة القدم ما بين فريقي الزمالك وبيراميدز في مباريات لدوري المصري، ونقلت المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الجديدة ولاقت نسبة مشاهدة عالية على المباراة، واليوم 18 ديسمبر من المقرر أن تقام مباراة ما بين فريق نادي الأهلي وفريق غزل المحلة في مباريات الدوري الممتاز، ستقام المباراة في تمام الساعة 7 ونصف مساء على استاد الأهلي، ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت المباراة ما بين الفريقين اليوم الجمعة، مع إعلان القناة عن وجود استوديو تحليلي رائع سيتواجد داخل القناة قبل أنطلاق المباريات وسيضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية وعاشقي الساحرة المستديرة لتحليل كل مباريات الدوري اليوم وليس مباراة الأهلي فقط.