نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت المفتوحه 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات وعرب سات لاستقبال حشد كبير من عشاق الرياضة والبطولات تقدم القناة لجمهورها في مصر والعالم العربي معدلات رؤية متزايدة عقب قرار العودة إلى رياضتهم بعد تأخيرات طويلة.

قناه اون تايم سبورت

تم إطلاق عدد من الصحف الكبرى ، من بينها دوري كرة القدم ومباريات كأس مصر ، وكذلك مباريات منتخب مصر للمساهمة في القارة مع تقارير تفيد بأن القناة تعرض الكثير من المباريات المهمة التي لم يتم الإعلان عنها من قبل لزيادة بحث مسرح مصر AA.

ما هي برامج قناه اون تايم سبورت

يعرض التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس الفضائية مجموعة متنوعة من الفقرات والبرامج الرياضية التي يقدمها مجموعة من وسائل الإعلام المعروفة مثل الصحفي أحمد شوبرت والصحفي سيف زاهر وغيرهم من وسائل الإعلام المحترفة واللاعبين السابقين في الجولة ، والتي تقدم بعض المعلومات و توقعات المباراة التي ستقام. والبرامج هي

برنامج مع شوبير يقدمه الاعلامي أحمد شوبير.

برنامج ستاد مصر.

البرنامج الذي يقدمه المذيع سيف زاهر

برنامج جمهور التالتة يقدمه الاعلامي إبراهيم فايق

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد:11499.

الترميز:27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

التردد:10853.

الترميز:30000.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

وفي نهايه المقال نرجوا ان نكون قد افدناكم بالمعلومات والله الموفق والمستعان