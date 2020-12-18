نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية وكيفيه ضبط الاشاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية الفضائية نايل سات من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الطلاب على محركات البحث لأنهم يريدون التعرف على تردد القناة التعليمية على الأقمار الصناعية المختلفة ، وهي واحدة من خطط الوزارات المقبلة لتحسين وتطوير عمليات التعليم المشترك داخل المملكة بين الطالب والمعلم من خلال تقنيات التعليم البعيد من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ما هي قناه عين الفضائية

تستهدف هذه المنصة عادةً جميع الطلاب بدءًا من المستوى الأول من التعليم الابتدائي وحتى مرحلة التعليم الثانوي حيث يتم تقديم مجموعة من دروس التعليم في مجالات علمية مختلفة من قبل مجموعة من أفضل المعلمين في المملكة.

تردد قناة عين التعليمية الفضائية على نايل سات

تردد القناة: 11564.

القطبية: عمودي.

معامل تصحيح الخطاء 5\6.

معامل الترميز 2500.

تردد قناة عين التعليمية على عرب سات

التردد : 12437.

القطبية : عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطاء 5\6

ضبط اشارة القناة

افتح المستلم الخاص بك ثم قم بالتبديل إلى خيارات الإعدادات.

بعد ذلك يجب إدراج قناة من قائمة القنوات.

يتم اختيار القناة للقمر الصناعي الذي ستقوم بتحديد موضعه والنقر فوق الزر اختيار.

اكتب تردد الإرسال واضغط على زر الإرسال

وفي نهايه هذا المقال نرجوا من الله ان نكون قد قدمنا لكم كافه المعلومات التي تحتاجونها في هذا الموضوع ونشكركم على حسن زيارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.